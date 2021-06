Per poter risparmiare bisogna stare molto attenti alle nostre abitudini. Innanzitutto, è fondamentale che troviamo un modo per tenere traccia di tutte le nostre spese. In un articolo precedente avevamo indicato proprio un metodo che può aiutare molto in questo senso.

Una volta capito dove stanno le spese più grosse e gli sprechi bisogna ovviamente agire. Oggi vediamo una voce di spesa molto particolare, che forse molti sottovalutano. Riguarda un’azione che molti di noi compiono ogni giorno, e che alla lunga ci può costare caro. Questo insospettabile oggetto che abbiamo in bagno può costarci tantissimi soldi ma ecco i modi per risparmiare.

BITCOIN GRATIS

La guida definitiva che ti aiuta a ricevere questo incredibile regalo CLICCA QUI

L’abitudine mattutina

Ci sono sicuramente tante persone che si fanno la barba tutti i giorni. Ogni mattina si svegliano e come parte della routine, prima di andare a lavoro, si sbarbano per bene, per essere più presentabili. Altri invece abbracciano un look più ruvido, e decidono di farsi la barba una volta ogni tanto.

Ma la cosa fondamentale, e che può fare la differenza tra spendere molti soldi e risparmiare, è l’oggetto con cui si compie questa azione.

I diversi tipi di rasoio

Chi usa il rasoio normale, quello con le lamette che si sostituiscono, potrebbe incorrere in spese importanti. Già, perché i rasoi di questo tipo rispondono ad un modello di business ben preciso, che si chiama “razor and blade model”. Esso consiste nel far pagare poco il rasoio, ma tenere molto alto il prezzo delle lamette. In tal modo, tutti coloro che usano il rasoio si trovano costretti a spendere molto per i ricambi. Nel lungo periodo, questo pesa molto sul bilancio della nostra routine di bellezza.

Quindi, qual è la soluzione? È difficile trovarne una definitiva. Se ci troviamo bene con il nostro rasoio attuale, possiamo semplicemente accettare questa spesa extra. Se invece vogliamo risparmiare, possiamo decidere di lanciarci su un look con la barba più lunga. In tal modo useremo di meno il rasoio e sostituiremo di meno la lametta. Oppure, possiamo acquistare un rasoio elettrico a buon prezzo, se riteniamo di trovarci bene con esso.

Questo insospettabile oggetto che abbiamo in bagno può costarci tantissimi soldi ma ecco i modi per risparmiare. Prendiamo la decisione migliore secondo le nostre esigenze.