Spesso una parte integrante delle nostre vacanze consiste proprio nel raccogliere ricordi di quest’esperienza. Un tassello importante di questa collezione è costituito dalle foto. I nostri cellulari poi hanno dato la possibilità a tutti noi di realizzare degli scatti di una buona qualità. Non tutti però siamo fotografi nati. Vediamo quindi 3 consigli semplici da seguire per scattare foto perfette per i social durante le nostre vacanze e fine settimana fuori porta.

Location giusta senza evitare a tutti i costi le persone

Spesso, il segreto dietro agli scatti più famosi della storia è la pazienza. I grandi fotografi sono in grado di aspettare ore per inquadrare al meglio il proprio soggetto. Noi non possiamo certo fare altrettanto, ma possiamo comunque trarre spunto da loro. Infatti, il primo passo è scegliere l’angolazione giusta da cui fare una foto, magari giocando con la prospettiva. Possiamo ad esempio posizionare la fotocamera a pochi centimetri dall’erba inquadrando però la Tour Eiffel.

Quando facciamo questo però non sempre dobbiamo aspettare che tutti spariscano dal nostro obbiettivo. Spesso sono proprio le persone a rendere uno scatto migliore. Basta “beccarli” nella giusta posizione.

Scattare più foto dello stesso soggetto

Un altro segreto per ottenere delle belle foto da pubblicare sui social o tenere per noi è il numero degli scatti. Facciamone molti di più di quello che potremmo credere necessario. Magari nel farlo spostiamo leggermente la direzione o l’angolazione dell’obbiettivo. Infatti, sul momento può essere difficile rendersi conto della qualità delle foto che abbiamo scattato. Quando poi le riguarderemo avremo una vasta scelta da cui selezionare le migliori.

Attenzione alla luce

Fotografare vuol dire proprio “dipingere con la luce”. È proprio lei a dare corpo e colore a tutto ciò che immortaliamo. Per cui, ottenere la luce giusta è di primaria importanza. Quando siamo in vacanza però, raramente regoliamo le nostre visite in base agli orari migliori per le foto. Potremmo però pensare di visitare posti come le spiagge al tramonto e non in pieno giorno per avere scatti migliori. La cosa più importante però è che la fonte di luce non sia davanti a noi. La luce deve essere di lato o dietro di noi. Altrimenti finiremo per avere un soggetto controluce, quindi scuro con uno sfondo semi-bianco.

Ecco quindi spiegati i 3 consigli semplici da seguire per scattare foto perfette per i social durante le nostre vacanze e fine settimana fuori porta.