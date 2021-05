Chi ha un po’ di esperienza nell’ambito dell’allestimento e della cura dell’orto biologico sa già che alcuni ingredienti usati in cucina possono tornare utili per scacciare i parassiti. Ne avevamo già parlato sulle nostre pagine. Uno degli esempi fatti era quello del macerato di pomodoro. Sempre di un macerato parleremo, ma si partirà da un alimento diverso. Questo insospettabile ed economico ingrediente che in molti hanno in dispensa tornerà utile per scacciare alcuni pericolosi parassiti dall’orto in modo naturale. Ci riferiamo al peperoncino. Il suo macerato è un eccellente antiparassitario naturale che si utilizza su alberi ornamentali e da frutto e ortaggi.

Nel dettaglio, è utile a scacciare gli insetti a corpo molle, come afidi, larve di dorifora e di lepidotteri, limacce, la cocciniglia degli agrumi e le limacce. Questa sua caratteristica è dovuta alla capsaicina, responsabile del sapore piccante del peperoncino, nonché il motivo per cui i parassiti citati si allontaneranno dalle piante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Questo insospettabile ed economico ingrediente che in molti hanno in dispensa tornerà utile per scacciare alcuni pericolosi parassiti dall’orto in modo naturale

Il macerato di peperoncino si prepara in casa. Il dosaggio è di cinque grammi di peperoncino secco per litro. Il primo passaggio da seguire è proprio quello di far essiccare i peperoncini esponendoli al sole per qualche giorno (qui per una spiegazione più approfondita del procedimento). Una volta fatto questo bisogna triturarli, facendo però attenzione a non toglierne i semi. Torneranno utili più in là e vedremo perché. Successivamente si procede alla macerazione, che consiste nel lasciare i peperoncini in ammollo per dieci-quindici giorni in acqua piovana a temperatura ambiente. In alternativa si usa l’acqua di rubinetto, che però deve essere priva di cloro. In quanto al contenitore, i più si servono di bidoni o bottiglie di plastica.

L’importante è che venga posto in un luogo al riparo dal sole e non sia chiuso ermeticamente. C’è chi utilizza i bidoni o le bottiglie di plastica. Il macerato va ogni due o tre giorni e infine filtrato. Quindi sarà pronto all’uso.

Come e quando irrorare le piante con il macerato

Il macerato può essere utilizzato in due modi: a scopo preventivo o curativo. Nel primo caso basterà irrorare le piante più esposte ai parassiti una volta ogni due settimane. In molti preferiscono farlo prima dell’arrivo della primavera poiché è il periodo in cui gli afidi cominciano ad assediare gli orti.

Nel secondo caso il macerato deve colpire direttamente i parassiti. Per favorire ciò, è importante bagnare anche la parte inferiore delle foglie, dove questi tendono a rifugiarsi. Il momento migliore per eseguire l’irrorazione è durante le prime ore del mattino o all’imbrunire. In caso di pioggia, si consiglia di ripetere l’applicazione.