Finalmente l’estate, finalmente le vacanze. Dopo un anno rinchiusi (o quasi) in casa, non vedevamo l’ora di riprendere in mano la nostra vita e poter finalmente viaggiare in santa pace. I ristoranti hanno riaperto e addirittura qualche regione si trova già in zona bianca, senza più coprifuoco e restrizioni particolari. Questo non vuol dire che da oggi in poi potremo ricominciare ad assembrarci come prima della pandemia, ma sicuramente possiamo respirare un po’ di più. Ritornare a fare un aperitivo al bar o semplicemente andare al cinema ci dà gioia e ci mette finalmente di buon umore dopo mesi bui.

In questo momento che potremmo definire festoso, però, rischiamo di incorrere in un errore non irrilevante anche se apparentemente banale. L’errore a cui ci riferiamo non riguarda la pandemia, ma qualcos’altro che sci sta molto a cuore: le nostre finanze. Vediamo perché.

Attenzione all’euforia

Nell’ultimo mese è come se avessimo cambiato vita improvvisamente e questo rischia in un certo senso di farci perdere il controllo. Con questa espressione intendiamo dire che è facile ritrovarsi al bar e offrire a tutti gli amici che sono con noi, presi dall’euforia del momento. Oppure andare per negozi alla ricerca di vestiti da sfoggiare in vista della bella stagione. Attenzione però perché così facendo rischiamo di ritrovarci con pochi euro durante le vacanze di luglio/agosto. Dato che noi della Redazione abbiamo a cuore i nostri Lettori, abbiamo pensato ad un suggerimento per evitare di incappare in questo seppur bonario sbaglio.

Questo importantissimo stratagemma da seguire a partire da oggi ci permetterà di avere un gruzzoletto da parte in più durante le vacanze, cosa alquanto importante. Non servono grandi strategie, ma seguire un solo consiglio ed ecco qual è.

Il nostro suggerimento si può facilmente riassumere in un verbo: pianificare. La pianificazione riguarda ogni aspetto delle nostre giornate, da quello finanziario a quello alimentare. È vero che non possiamo avere un quadro predeterminato di ogni nostra azione, ma per alcune cose è fondamentale stabilire a priori come dovremo farle.

In questo caso è importante stabilire quante volte a settimana uscire e il budget massimo riservato a quella/quelle serata/e. In una settimana sarebbe bene mangiare o bere fuori per non più di due giorni, magari evitando posti molto cari. Allo stesso modo, cercare di non farsi prendere dall’euforia momentanea e non offrire a tutta la comitiva sarebbe un buon modo per non ritrovarsi squattrinati. Una volta ogni tanto fa piacere offrire, ma anche ricevere alle volte non dispiace né all’umore né… al portafogli.