È vero che i piccoli frutti di bosco possono esser congelati per averli sempre freschi e disponibili in ogni stagione. Ora però è il momento d’oro per i frutti di bosco e tra questi naturalmente le piccole bacche viola: i mirtilli!

Come si pronunciano i mirtilli, si richiamano subito alla mente i muffin ai mirtilli. Questi tortini buonissimi, arrivati in Italia direttamente dagli USA, hanno conquistato ormai tutti i golosi della Penisola.

Ci sono dei trucchetti che proprio gli american bakers suggeriscono per dei muffin ai mirtilli di successo.

Ecco il trucco dei pasticceri americani per preparare dei gustosissimi muffin ai mirtilli senza che questa straordinaria bacca di stagione rimanga sul fondo.

La giusta distribuzione dei mirtilli nel muffin

I mirtilli devono essere distribuiti uniformemente nella tortina e non devono trovarsi tutti sul fondo o tutti in superficie. I pasticceri americani, quindi, infarinano i mirtilli prima di unirli al composto.

Dato che i mirtilli hanno un peso specifico maggiore della pastella, tendono a sprofondare. La farina, invece, crea maggior aderenza alla pastella e non permette che questi scivolino verso il basso.

Trucco numero due

Non dobbiamo mai e poi mai riempire troppo il pirottino con l’impasto. Basterà riempirlo per i tre quarti altrimenti la pastella in eccesso potrebbe riversarsi su tutta la teglia.

Inoltre, un eccesso di impasto, eliminerebbe le bolle d’aria necessarie affinché il dolce sia ben cotto, morbido e leggero.

Trucco numero tre

Non lasciamoli mai nella teglia una volta tolti dal forno. Cerchiamo di toglierli ancora caldi o tiepidi e di metterli su una griglia per dolci.

Se li lasciassimo nella teglia, infatti, il metallo continuerebbe a cuocerli e alla fine risulterebbero secchi e asciutti.

Ecco rivelato, dunque, il trucco dei pasticceri americani per preparare dei gustosissimi muffin ai mirtilli senza che questa straordinaria bacca di stagione rimanga sul fondo.

Se vogliamo approfondire l’argomento qui troveremo la ricetta dei muffin senza uova.