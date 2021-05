Quando si è in procinto di arredare la cucina, sono mille le scelte da fare. Come cuore pulsante delle nostre case, deve rispondere alle nostre esigenze, alle nostre abitudini di vita e ai nostri gusti. Acquistare una cucina significa cercare una formula di arredo che ci semplifichi la vita. L’ambiente deve essere funzionale e dotato dei giusti optional. Il piano di lavoro, per esempio, è un elemento che richiede molta attenzione, perché più sottoposto a stress e usura. Nella scelta degli optional, il lavello ricopre un ruolo sicuramente importante. Ultimamente molto di moda e scelto dalle famiglie è il lavello in fragranite.

Il lavello in fragranite è una buona scelta?

Il lavello in fragranite è la scelta per chi vuole una cucina pratica e dall’estetica più moderna. Il fragranite è un materiale composto da microparticelle e polvere di granito miscelate a resine acriliche atossiche. Il materiale composito è atossico ed ecosostenibile, prodotto con lavorazioni all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente. La gamma di colori e finiture è molto ampia, coordinabile quindi con gli altri elementi della cucina. Essendo anche molto elegante, è sicuramente una ottima scelta. Perché duri nel tempo, il fragranite richiede però una certa cura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Questo il lavello sempre più richiesto come dettaglio per una cucina moderna e pratica ma richiede questo trucco per restare come nuovo

Il fragranite richiede una pulizia quotidiana con acqua tiepida, un panno morbido e detergenti sgrassanti non aggressivi (perfetto lo stesso detersivo dei piatti) oppure con aceto bianco. Senza una manutenzione adeguata, si può incorrere in antiestetici depositi di calcare, maggiormente visibili sul lavello di colore scuro. Come intervenire con efficacia?

È necessario intervenire con 2 trattamenti:

a) il primo è anticalcare: spruzzare sulla superficie prodotti dedicati e lasciar agire per una decina di minuti e poi risciacquare. Ripetere 2 o 3 volte e se necessario strofinare con una spugna la cui parte verde non sia abrasiva e quindi non graffi la superficie del lavello (vari tipi in commercio);

b) successivamente praticare un altro trattamento a base di acqua e candeggina/aceto, lasciar agire per qualche ora e poi risciacquare da 2 o 3 volte.

Un ultimo consiglio

Questo il lavello sempre più richiesto come dettaglio per una cucina moderna e pratica ma richiede questo trucco per restare come nuovo. Ma con il lavello in fragranite, oltre alla manutenzione, bisogna fare attenzione ad alcuni accorgimenti. Assolutamente da evitare l’utilizzo di spugnette abrasive, detergenti acidi o il contatto con pentole calde e residui di cibo.