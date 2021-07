Noi di ProiezionidiBorsa siamo abituati a raccontare al Lettore di buoni vini (come questo qui). Oggi, tuttavia, vogliamo parlare di acqua. Certo, sarà il caldo dell’estate che ci fa venire sete o forse le infinite raccomandazioni dei medici che, anche quest’anno, ci ricordano di bere sempre tanta acqua.

Ecco, idratarsi e controllare i reni. Queste due importantissime funzioni dell’acqua sono davvero molto importanti, non dovremmo dimenticarcelo mai. Oggi parliamo di uno studio dell’Università del Vermont che ci racconta un’acqua davvero particolare. Infatti, nessuno la compra mai ma questa è l’acqua perfetta per reni, pressione e circolazione

I benefici di un vulcano e di un arcipelago

Gli studiosi americani hanno infatti dichiarato che l’acqua che arriva dalle isole Fiji è davvero speciale. Arriva, infatti, da un arcipelago lontanissimo da tutti gli altri continenti. Già una considerazione è ovvia: quest’acqua è lontanissima da ogni tipo di contaminazione. Inquinamento, vari gas e sostanze chimiche sono lontane migliaia di chilometri dall’acqua dell’arcipelago Fiji.

Anche la sua estrazione è unica al mondo. La sapienza degli abitanti del posto ha creato un sistema di approvvigionamento davvero speciale. L’acqua viene estratta direttamente dalla camera di roccia. In parole povere, l’acqua delle isole Fiji non ha il tempo di sgorgare in superficie che è già imbottigliata. C’è persino chi dice che l’acqua entra per la prima volta a contatto con l’aria solo dopo aver stappato la bottiglia.

In particolare, gli studiosi americani hanno raccontato come quest’acqua sia perfetta per i nostri reni e per la circolazione. In sintesi, sembra proprio essere la sua leggendaria purezza. Anni e anni nelle grotte vulcaniche l’hanno resa una nostra alleata di ferro nel combattere i nostri acciacchi. Infine, c’è persino chi dice che la sua purezza ci faccia sentire sazi con maggiore facilità.