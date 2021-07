Da quando la tecnologia ha preso il sopravvento la qualità della vita quotidiana è migliorata notevolmente. Basti pensare alle scoperte e alle ricerche scientifiche, ai satelliti nello spazio e all’avvento di Internet che ha permesso di informarci e di unirci. Grazie a Internet è possibile condividere i piccoli momenti della nostra vita tramite i social, è possibile fare compere e prenotare un biglietto aereo.

Ma è possibile anche sentire le persone a noi care che abitano dall’altra parte del Mondo. La funzione di Whatsapp è proprio questa: collegare le persone. E in questo articolo parleremo della chat istantanea più famosa del pianeta e dei suoi aggiornamenti.

La messaggistica Whatsapp

Whatsapp permette di scambiare messaggi con una singola persona o con dei gruppi, di fare delle chiamate e videochiamate, di condividere foto, video e documenti. Ormai con Whatsapp è diventato pure difficile usare gli SMS “normali”, poiché basta avere Internet nello smartphone così da non sprecare soldi. Infatti prima che fosse inventato, utilizzavamo gli SMS che comunque avevano un loro costo per ogni messaggio inviato.

L’unica pecca di Whatsapp riguarda le foto inviate, le quali hanno una scarsa risoluzione. Ma facciamo attenzione perché è in arrivo l’aggiornamento di Whatsapp che tutti aspettavamo e che farà felici gli utenti.

In arrivo l’aggiornamento di Whatsapp che tutti aspettavamo e che farà felici gli utenti

L’aggiornamento in questione riguarda la nitidezza e la qualità delle foto inviate e ricevute. Infatti molti utenti lamentavano il fatto che le foto perdessero di qualità. In effetti la regola era quella di abbassare la risoluzione per alleggerire il peso della foto stessa. Ma adesso sembra che l’azienda stia prendendo la decisione di lasciare la possibilità di scelta agli utenti. Quindi a breve aspettiamoci questo nuovo aggiornamento per questa importante funzione che cambierà il modo di vedere il mondo esterno in uno scatto.

