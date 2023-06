Questo fumetto che quasi tutti compravano fino a qualche anno fa vale migliaia di euro, controlla se è sulla tua libreria

Ci sono dei fumetti che valgono una vera e propria fortuna e, in questo caso, ce n’è uno in particolare che dovresti assolutamente controllare di avere

Molti di noi sono pieni di oggetti che riguardano il passato. E che spesso sono conservati per una questione affettiva. In tantissimi, infatti, conservano libri, cartoline, videogiochi o atlanti che vengono dai nonni o dalle generazioni ancora precedenti. In questo modo, è come avere una connessione con il passato, che in qualche modo ci ricorda degli anni belli e calorosi. Ma l’emotività non è l’unico aspetto coinvolto nel conservare oggetti che appartengono agli anni passati. Infatti, c’è molto di più.

Gli oggetti vintage che tornano dal passato e che valgono un piccolo tesoro da non sottovalutare

Conservare questi oggetti vintage, però, non riguarda solo una questione affettiva. Infatti, anche se molti non ne sono consapevoli, questi elementi hanno anche un valore economico che non è assolutamente indifferente. Basti pensare a dei banali videogiochi, che molti pensano non valgano nulla e che invece potrebbero fruttarci un bel gruzzolo. O ancora, basti prendere in considerazione le vecchie ed eleganti macchine da scrivere, tanto care ai collezionisti.

Ecco quali sono gli oggetti che potrebbero farci mettere da parte un bel gruzzoletto

Oltre agli elementi appena indicati, un altro tesoro per i collezionisti sono i fumetti. Infatti, moltissimi adorano le vecchie serie di fumetti che venivano stampate e cercano di accaparrarsi più copie possibili. In particolare, ce n’è uno che negli anni Sessanta ha letteralmente fatto furore e che potrebbe trovarsi sulla tua libreria o negli scatoloni in cantina. L’oggetto in questione è un fumetto per cui tantissimi andavano letteralmente pazzi. Si tratta del noto e famosissimo Kriminal 180. Molti ricorderanno che si tratta del ventesimo volume della serie Dark Side che, durante gli anni ’60, andava a ruba come non mai.

Questo fumetto che quasi tutti compravano negli anni ’60 ad oggi vale una vera e propria piccola fortuna

E se sei tra quei nostalgici che lo hanno conservato per una questione affettiva, dovresti conoscerne il valore. Infatti, questo fumetto può valere dai 1.500 euro a oltre 2.000 euro. Se lo abbiamo conservato in modo preciso e il volume è ancora intatto, questa cifra potrebbe essere nostra in pochissimo tempo. Dunque, ora sai che questo fumetto che quasi tutti compravano potrebbe fruttarti un bel po’ di soldi. Se si tratta di un oggetto a cui pensi di voler rinunciare, puoi provare a venderlo online o metterlo all’asta. Senza alcuna ombra di dubbio, saranno in molti a volerlo acquistare.