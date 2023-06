Uno dei dolci che rende contenti i golosi e gli amanti del caffè è indubbiamente il tiramisù. Una delle ricette più classiche conosciuta da tutti. Buono da gustare in qualsiasi stagione e momento della giornata. Tra l’altro, anche di facile realizzazione. A sorprendere i fan di questo dolce c’è la ricetta innovativa di Davide Campagna. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Le ricette più classiche sono anche le più conosciute e amate da tutti. Parliamo in questo caso di dolci. Per gli amanti del tiramisù c’è una novità. A proporcela sul suo blog “Cotto al dente” è Davide Campagna. Una ricetta originale e facile da realizzare. Ma soprattutto un’idea originale da sostituire al tradizionale dolce.

Come realizzare il classico tiramisù al caffè

Per gli amanti del caffè il tiramisù rimane il dolce più buono da gustare. Per realizzare questa ricetta ci occorrono i seguenti ingredienti:

750 g di mascarpone;

250 g di savoiardi;

300 g di caffè;

5 uova, rigorosamente fresche;

120 g di zucchero;

cacao amaro.

Preparare il caffè, zuccherarlo e lasciarlo raffreddare. Nel frattempo separare gli albumi dai tuorli. Poi montare i tuorli con le fruste elettriche aggiungendo metà dello zucchero. Una volta raggiunta la giusta consistenza, aggiungere al composto il mascarpone. In seguito montare gli albumi e aggiungere l’altra metà dello zucchero a disposizione. A questo punto unire e amalgamare entrambi i composti realizzati. Distribuire uno strato abbondante di crema al mascarpone in una pirofila. Si passa ai savoiardi, che vanno bagnati per qualche istante nel caffè e posizionati nella pirofila. Formato uno strato omogeneo di biscotti, aggiungere ancora crema. Una volta completati i vari strati, ricoprire il tutto con crema e cacao. Infine conservare per qualche ora il tiramisù in frigorifero per compattarlo.

Per gli amanti del tiramisù c’è una novità: ecco la ricetta rivisitata da Davide Campagna

Passiamo al tiramisù alternativo di Davide Campagna. Ecco gli ingredienti che ci occorrono:

200 g di biscotti secchi;

30 g di olio di cocco;

1 cucchiaio di cacao;

3 caffè espresso;

200 g di formaggio fresco spalmabile;

200 g di yogurt greco;

40 gocce di stevia;

1,5 g di agar agar;

150 ml di latte.

Prima di tutto è necessario tritare i biscotti fino ad ottenere un composto sabbioso. Unire quest’ultimo all’olio di cocco e il cacao. Con i biscotti tritati ricoprire la base e i bordi della tortiera. Lasciare in frigorifero e nel frattempo preparare il ripieno. Per realizzarlo unire il formaggio allo yogurt in una ciotola. A questo punto aggiungere il caffè, le gocce di stevia e mescolare bene. In seguito sciogliere l’agar agar nel latte. Quando arriva a bollore continuare a mescolare per un altro minuto. Aggiungere il latte al composto di formaggio e yogurt e mescolare bene. Arrivati a questo punto versare il composto nella tortiera. Infine lasciare in frigorifero per almeno un’ora. Una volta pronta la torta spolverare in superficie il cacao.