Per un cuore forte e contro il colesterolo cattivo potrebbe aiutare questo goloso frutto autunnale

Mantenersi sani e in forma con l’arrivo dei primi freddi per molti sopraffatti dalla pigrizia può risultare difficoltoso. Infatti, stare più tempo in casa, al calduccio sotto a un plaid, guardando la TV e mangiucchiando snack, non è il massimo per la linea. E non solo. Oltre ad un girovita un po’ più ampio, potremmo ritrovarci con valori di colesterolo e glicemia un po’ elevati. Ecco perché è fondamentale, anche durante il periodo un po’ più freddo, non impigrirsi, dedicarsi ai propri hobby e mangiare in maniera sana ed equilibrata.

Per fare questo, ci si potrà dilettare in cucina utilizzando i prodotti di stagione offerti dalla natura. Ad esempio porteremo a tavola un pieno di vitamina D e antiossidanti con questa zuppa tipicamente autunnale. Ma oltre a piatti gustosi, l’autunno regala dei frutti talmente buoni e nutrienti da diventare il nostro spuntino quotidiano per apportare benefici alla nostra salute. Infatti ecco quante castagne mangiare per un pieno di fibre senza ingrassare e controllare la pressione arteriosa.

Ma oltre alle castagne, uno snack tipicamente autunnale sono le nocciole, ricche di preziosi nutrienti, sono perfette come spuntino purché il consumo sia limitato.

Ecco perché sono preziose

Sono talmente gustose che quando si comincia a mangiarle, una tira l’altra. Ma come per tutte le cose, un consumo eccessivo può comportare un elevato apporto di calorie. Infatti, in 100 grammi ci sono circa 655 calorie. Le nocciole sono un’importante fonte di proteine, sali minerali, come calcio, magnesio e ferro, di acido alfa-linoleico e vitamina E. Quest’ultima, grazie alla sua funzione di antiossidante contrasta la formazione di placche aterosclerotiche nei vasi sanguigni. Basta una sola porzione di nocciole per soddisfare più di due terzi il fabbisogno giornaliero di questa vitamina. Si possono, inoltre, inserire nella nostra dieta come uno spuntino saziante e nutriente, grazie all’elevato contenuto di fibre e proteine.

Per un cuore forte e contro il colesterolo cattivo potrebbe aiutare questo goloso frutto autunnale

In particolare, secondo fonti accreditate, una porzione al giorno potrebbe comportare una diminuzione del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Ciò in quanto sembrerebbe che il consumo di nocciole contrasti il colesterolo, i trigliceridi e tenga a bada la pressione arteriosa. Per un cuore forte e contro il colesterolo cattivo potrebbe aiutare questo goloso frutto autunnale. Infatti bastano circa 20 nocciole al giorno per dare una mano alla nostra salute cardiovascolare e non solo. Peraltro, oltre ad essere consumate come spuntino, possiamo aggiungerle allo yogurt, alle insalate e utilizzarle per creare una crema spalmabile deliziosa.

Si possono, anche utilizzare, come panatura per il salmone o il pesce spada al forno. Basterà, una volta spennellato di olio il trancio di pesce scelto, immergerlo nella granella di nocciole e infornarlo. Allo stesso modo, si può utilizzare insieme al pan grattato per delle ottime cotolette al forno.

