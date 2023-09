Questo francobollo da 5 soldi vale più di 3.000 euro: è italiano e ricercatissimo dai collezionisti!

I vecchi francobolli possono fruttare un piccolo patrimonio se ancora integri. Uno di questi è un pezzo pregiato della collezione italiana. Cercalo in casa, perché potresti guadagnare più di 3.000 euro. Vediamo di quale si parla e come distinguerlo.

Gli oggetti più piccoli e apparentemente senza valore, pensandoci bene, potrebbero farti guadagnare assai. I francobolli del passato ne sono la perfetta testimonianza. Questi piccoli tesori sono una vera e propria fortuna nelle tasche del proprietario. Parliamo, ovviamente, di quelli rari e ricercati, per cui i collezionisti farebbero follie pur di averli. Anche l’Italia, nel tempo, ha prodotto alcuni cimeli di grande valore. Come questo francobollo da 5 soldi, che attualmente ne frutterebbe qualche migliaio se in condizioni ideali. Un motivo più che valido per rovistare nella soffitta dei nonni o dentro qualche cassetto.

Questo francobollo da 5 soldi è in vendita a un prezzo incredibile su Bolaffi

Il francobollo in questione ha visto la luce tra il 1861 e il 1862. Si tratta della terza emissione del Regno Lombardo-Veneto, anche se in quel momento del territorio faceva parte solo la seconda Regione. In quegli anni si stamparono diversi francobolli, così come differente erano costo e colorazione. Quello che prenderemo in esame è il curioso 5 soldi vermiglio, un pezzo pregiato di questa collezione. Grazie ad alcuni dettagli potremo riconoscerlo facilmente dagli altri in circolazione.

Innanzitutto, la vignetta è molto semplice e non riporta nessun tipo di contorno elaborato. Al centro (clicca qui per vederlo) spicca il volto dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria rivolto a destra, racchiuso in una cornice ovale. In alto si legge a chiare lettere la parola “soldi”, mentre in basso c’è il numero “5” corrispondente al valore nominale.

Il costo di questo pezzo era modesto ai tempi, ma al giorno d’oggi non si può dire lo stesso. Infatti, sul sito di Bolaffi possiamo constatarne il prezzo di addirittura 3.300 euro. Ovviamente, molto dipende dallo stato di conservazione del francobollo stesso: meno segni di usura sono presenti, più alta sarà la sua valutazione.

Dove comprare francobolli da collezione?

Se vuoi possedere qualche francobollo raro, perché magari non l’hai trovato in casa, sappi che puoi affidarti ai siti specializzati. Per esempio, portali come quello di Bolaffi presentano una buona offerta di pezzi rari e ricercati. Inoltre, acquistandone uno qui si riceve una garanzia di qualità, ovvero un certificato di prestigio e autenticità dell’esemplare. Da segnalare anche la possibilità di valutazione del francobollo in proprio possesso, grazie all’analisi di un gruppo di esperti in materia. L’incontro è da fissare tramite appuntamento.