Quanto costa mangiare oggi nel ristorante stellato di Giorgio Locatelli, il giudice di MasterChef? Ed ecco come giudicano i piatti gli utenti in Internet

È diventato uno dei volti più noti della televisione italiana grazie alla sua partecipazione, come giudice, a MasterChef. E ne ha ovviamente i titoli, essendo uno dei più famosi chef stellati italiani. Il suo ristorante si trova a Londra ed ecco quanto si paga per mangiare da lui

MasterChef è una delle trasmissioni più amate dagli italiani. Merito non solo della formula che, pur dopo tante edizioni, riesce sempre a rinnovarsi, ma anche dei suoi simpatici giudici. Tra questi beniamini c’è sicuramente Giorgio Locatelli, con il suo stile British, che sa farsi amare da tutti.

Uno chef che porta lustro al nostro Paese, considerando le meritate stelle Michelin che ha ottenuto, grazie ai suoi piatti. Locanda Locatelli, che si trova a Londra, abbina la qualità della materia prima e delle creazioni di Locatelli ad un clima di convivialità. Un punto di riferimento londinese dove, spesso, le celebrità fanno tappa per guastare delle autentiche eccellenze. Ebbene, quanto costa mangiare oggi nel ristorante stellato di Giorgio Locatelli? E, soprattutto, la gente che ha assaggiato i suoi piatti, come li ha giudicati. Vediamo le risposte.

Quanto costa mangiare oggi nel ristorante stellato di Giorgio Locatelli? Dipende, ovviamente, dai piatti scelti

Partiamo dal primo quesito. Se ci trovassimo a Londra, magari sfruttando un volo aereo a prezzi bassissimi, visto che esiste un trucco per prenotare a poco, vale davvero la pena fare visita a Locanda Locatelli. Così da provare piatti unici nel sapore e negli abbinamenti.

Quanto spenderemmo? Prendiamo il suo menu e vediamo i relativi prezzi, ipotizzando una sorta di cena completa. Ci sono vari Appetisers o Antipasti. Ordiniamo una Insalata di calamari alla griglia. Il costo è di 23,50 sterline, ovvero 27,49 euro al cambio del 5 settembre. Si può spendere meno con una Insalata di piedino di vitello e mostarda di Cremona, costo 19,50 sterline (22,81 euro).

Ecco i costi degli altri piatti e dei dolci

Passiamo ai primi. Cappellacci di patate, menta, peperoni e Parmigiano Reggiano costa 22,50 sterline (26,32 euro). Ovviamente ci sono altre scelte più o meno care di questa. Come secondo, se optassimo per il pesce, Orata al forno, catalogna all’aglio e peperoncino, bagna cauda, uno dei piatti nel menu, costa 37 sterline (43,28 euro). Invece, per la carne, dovessimo ordinare Fegato di vitello all’aceto balsamico, biete, pinoli e sultana, pagheremmo 31,50 sterline (36,85 euro). Passiamo ai dessert dove, ad esempio, Delizia al limone, cuore di basilico e menta, biscotto di noce pecan e gelato alla crème fraiche si paga 14 sterline (16,38 euro).

Abbiamo fatto solo esempi. Però, in pratica, antipasto, primo, secondo di carne e dessert stellati pagheremmo 107,04 euro. Restano fuori bevande e altro, ma, come si vede, non è assolutamente caro, trattandosi di piatti di un ristorante stellato. Benissimo, ma gli utenti come giudicano il ristorante di Locatelli? Su Tripadvisor, ad esempio, su 1.789 recensioni, la media è di 4 su 5.