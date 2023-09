Impressiona conoscere quanto sono cresciuti 10.000 euro investiti il 1° gennaio in questi titoli

Investire il proprio denaro senza tenerlo fermo sul conto è fondamentale specialmente in periodi di inflazione. Quindi quanto si sarebbe potuto guadagnare investendo 10.000 euro a inizio anno su alcuni titoli?

Investire i propri soldi è una scelta intelligente e necessaria, soprattutto in periodi di elevata inflazione come questo. Lasciare i soldi sul conto corrente significa perdere potere d’acquisto e veder erodere il proprio capitale. Invece, investendo i propri soldi in strumenti adeguati, si può ottenere un rendimento superiore all’inflazione e far crescere il proprio patrimonio nel tempo.

Ma quali sono gli strumenti di investimento più adatti? A volte l’andamento passato dei titoli, la performance storica, potrebbe aiutarci nella scelta. Perciò in questo articolo abbiamo voluto mettere in evidenza quanto si sarebbe potuto guadagnare investendo dei soldi ad inizio anno su vari strumenti d’investimento. Impressiona conoscere quanto sono cresciuti 10.000 euro in pochi mesi.

Scegli gli strumenti di investimento giusti per te

Prima di scoprire i guadagni dei vari prodotti finanziari da inizio anno ad oggi, occorre fare una importante premessa. Prima di investire i tuoi soldi, devi avere chiaro quali sono i tuoi obiettivi, il tuo orizzonte temporale e la tua propensione al rischio. Questi tre fattori determinano il tipo e la combinazione di strumenti di investimento più adatti a te.

Gli obiettivi sono le finalità che vuoi raggiungere con il tuo investimento, come ad esempio comprare una casa, pagare gli studi dei figli o andare in pensione. L’orizzonte temporale è il periodo di tempo entro il quale vuoi realizzare i tuoi obiettivi, che può essere breve, medio o lungo termine. La propensione al rischio è la tua capacità e disponibilità a sopportare le oscillazioni dei rendimenti dei tuoi investimenti, che possono essere positivi o negativi.

Crea il tuo portafoglio personalizzato con un professionista

Creare un portafoglio di investimento adatto alle tue esigenze non è un’operazione semplice. Richiede competenze tecniche, conoscenza del mercato e capacità di monitorare e aggiornare i tuoi investimenti nel tempo. Per questo motivo, il consiglio universale è di affidarsi a un professionista qualificato che possa guidarti nella scelta e nella gestione del portafoglio in modo ottimale.

Un professionista può aiutarti a definire il tuo profilo di investitore, valutando i tuoi obiettivi, il tuo orizzonte temporale e la tua propensione al rischio. Inoltre, può proporti una selezione di strumenti diversificati tra loro, in modo da ridurre il rischio complessivo del tuo portafoglio. Infine, può assisterti nel monitoraggio e nell’adeguamento del tuo portafoglio in base alle condizioni di mercato e ai tuoi cambiamenti di vita.

Impressiona conoscere quanto sono cresciuti 10.000 euro investiti a inizio anno

Ciò premesso, quanto si sarebbe potuto guadagnare da inizio anno ad adesso, investendo dei soldi sui vari strumenti finanziari accessibili ad ogni risparmiatore? Abbiamo fatto una simulazione e immaginato un ipotetico risparmiatore che avesse investito 10.000 il 1° gennaio su vari strumenti.

Ebbene, il re dei guadagni è stato l’indice Nasdaq. I 10.000 euro investiti a inizio anno sull’indice Usa, sono diventati 13.000 circa. Al secondo posto di questa classifica troviamo il Ftse Mib, il paniere delle 40 maggiori azioni quotate sulla Borsa italiana. In questo caso i 10.000 euro sono diventati quasi 12.200 euro. Al terzo posto segue l’indice USA S&P 500. I 10.000 euro investiti nel paniere delle 500 azioni USA quotate alla Borsa di New York a gennaio oggi sono diventati 11.480 euro. Infine 10.000 euro investiti in un ETF sull’oro sono diventati 10.450 circa. Lo stesso guadagno hanno avuto 10.000 euro investiti nell’indice JP Morgan che replica l’andamento di un paniere di titoli di Stato italiani.