Con l’arrivo della primavera tutti noi amiamo abbellire e impreziosire i nostri giardini e i nostri balconi. In questo articolo abbiamo parlato dei motivi per piantare questo splendido fiore estivo proprio ora. Il girasole, però non ha alcun odore e forse non va bene per chi ama i fiori profumati.

Oggi vogliamo parlare di un fiore che è impossibile non amare, il più profumato e bello che ci sia. Questo fiore profumatissimo inonderà il nostro giardino col suo profumo unico al mondo.

Un fiore dal profumo leggendario

Tra tutti i fiori che possiamo piantare per ammirarne la bellezza e il profumo sicuramente le rose sono le migliori. Ma esiste una rosa che è la regina delle rose, il cui profumo è intensissimo e leggendario, che inonderà il nostro giardino col suo profumo unico al mondo.

Il profumo di questa rosa è utilizzato infatti nell’industria cosmetica per realizzare profumi e creme, oli essenziali e aromi.

Stiamo parlando ovviamente della Rosa bulgara, anche conosciuta come Rosa damascena , coltivata in Bulgaria in grandi quantità e che si può coltivare anche in Italia.

Se vogliamo coltivare questa splendida rosa dobbiamo sapere che è molto delicata e fragile, quanto splendida e profumata.

La rosa ha bisogno di molta luce, temperature calde e di una corretta potatura.

Se piantiamo la nostra rosa dobbiamo assicurarci che non prenda freddo e che la temperatura non sia troppo elevata.

Per quanto riguarda l’irrigazione dobbiamo assicurandoci che il terreno sia drenato in modo da evitare ristagni di acqua piovana.

Il suolo in cui vive deve essere pulito, senza erbacce o altre piante. Dobbiamo usare del concime adatto dopo aver analizzato il pH del terreno.

Se seguiremo questi consigli la nostra rosa crescerà rigogliosa e ogni anno sarà più splendente e fiorita.