I primi sono tra i piatti preferiti dagli italiani, veri maghi dei fornelli. La scelta è davvero vasta e, a seconda delle proprie abilità in cucina, si potranno scegliere alcuni primi piuttosto che altri.

Dai classici spaghetti aglio, olio e peperoncino alle lasagne passando per diversi tipi di pasta al forno anche con piselli.

La pasta al forno, in modo particolare, permette di portare in tavola un piatto unico delizioso che piace quasi a tutti. Oltre a questo ci darà anche la possibilità di riciclare eventuali scarti di verdure, formaggi o salumi dimenticati in frigorifero.

Tra le varianti più apprezzate troviamo la pasta al forno ai formaggi, in particolare i rigatoni ai cinque formaggi. Ci renderemo conto che è davvero stuzzicante e facile da preparare questa pasta al forno bianca con verdure.

Un piatto ricco e gustoso che piacerà anche ai più piccoli ma attenzione ad eventuali intolleranze ai latticini. La preparazione di questa pasta al forno porterà via circa un’ora di tempo ma è molto semplice.

Ingredienti:

500 grammi di rigatoni;

60 grammi di scamorza;

60 grammi di formaggio grattugiato;

circa 60 grammi di gorgonzola;

60 grammi di caciocavallo;

60 grammi di fontina;

70 grammi di carote

70 grammi di zucchine;

10 grammi di burro;

olio Evo, quanto basta;

noce moscata, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Stuzzicante e facile da preparare questa pasta al forno bianca con verdure ma senza besciamella ci stupirà

Innanzitutto prendere le carote e le zucchine, lavarle e pelarle accuratamente prima di tagliarle a listarelle. Le verdure, poi, andranno fatte scaldare in un pentolino pieno di acqua salata in ebollizione.

A questo punto prendere i formaggi, tagliarli a piccoli quadratini e lasciarli da parte.

In una pentola capiente fare bollire abbondante acqua salata che sarà utile per fare cuocere la pasta.

Una volta scaldate le carote e le zucchine potranno essere passate in padella con un filo di olio extravergine di oliva. Salare e pepare a piacere.

I rigatoni dovranno essere scolati al dente per evitare che, in seguito, diventino eccessivamente gommosi. Prendere una teglia da forno, imburrarla e versarci dentro la pasta.

Dopo aver scolato la pasta condirla con caciocavallo, scamorza, gorgonzola e fontina. Da ultimo, aggiungere le carote, spolverare con del formaggio grattugiato e della noce moscata.

Il forno andrà fatto preriscaldare a 180 gradi e, una volta pronto, infilare la pasta al forno al suo interno. Sarà pronta in circa un quarto d’ora, ce ne accorgeremo doratura della superficie ricoperta di formaggio grattugiato.

Come conservare

La pasta al forno sarà ottima consumata subito dopo essere stata sfornata ma si potrà anche conservare in frigorifero.

Il tempo ideale è un paio di giorni in un contenitore in plastica con chiusura ermetica. Uno dei pregi della pasta al forno è proprio quello di rimanere deliziosa anche riscaldata in un secondo momento.