Quattro ingredienti sono pochi e nelle dispense di tutti gli italiani ce ne sono sempre almeno una decina. Anche quando andiamo a fare la spesa, in realtà in casa ci rimane sempre qualcosa. Certo, la dispensa delle famiglie numerose è sempre più fornita rispetto a quella sei single di città.

Tuttavia, anche in questo ultimo caso se andiamo a cercare a fondo qualcosa troviamo. E, se vogliamo cercare di risparmiare qualcosa ed evitare dunque di ordinarci la cena, possiamo usare la creatività. La vita moderna è molto frenetica, corriamo sempre dal lavoro agli altri impegni sociali e abbiamo poco tempo per godere delle gioie domestiche.

Soprattutto dopo i vari lockdown, le persone tendono a stare sempre di meno chiuse in casa ed escono. Quando tornano, però, devono prepararsi la cena. Noi di ProiezionidiBorsa vorremmo proprio cercare di risolvere questo problema, ovvero come farsi una cena con i pochi ingredienti che restano in dispensa e in frigo. Infatti, sono questi i 4 ingredienti per una ricetta salva cena gustosa e velocissima.

Preparazione

Se controlliamo per bene, avremo di sicuro qualche biscotto salato in casa. Un cracker, per esempio, che non abbiamo mangiato in ufficio. Ecco, questo ingrediente può essere la base per una nostra preparazione veloce e nutriente. In commercio ne esistono di vari tipi e i più leggeri sembrano proprio quelli integrali.

Poi, se andiamo in frigorifero magari una o due fette di prosciutto ci restano. Cotto o crudo, se siamo affamati e abbiamo poco tempo vanno bene entrambi. Consigliamo di tirare fuori dal frigo il prosciutto almeno una decina di minuti prima di consumarlo, per permettergli di sprigionare di nuovo tutti i suoi sapori e sentori.

Il terzo ingrediente che non possiamo non avere in casa è un qualsiasi tipo di formaggio. Meglio ancora se spalmabile, come del Philadelphia o uno stracchino. Se però ci resta una mozzarella, possiamo comunque ancora risolvere la cena. Infine, il tocco di classe di una cena preparata velocemente è un frutto.

Una mela sarebbe davvero la ciliegia sulla torta, perché con la sua croccantezza si sposerebbe a meraviglia con il resto. Disponiamo il prosciutto sul cracker, per poi spalmare sopra al prosciutto il nostro formaggio. In cima disponiamo una fetta di mela e la cena è pronta.

Approfondimento

