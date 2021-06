Mantenere i cibi e le bevande fresche, preservandone le caratteristiche più a lungo possibile, è l’intento di tutti.

Soprattutto nei periodi più caldi, in cui avere a disposizione un frigorifero che funzioni in modo ottimale è fondamentale.

Difatti, la funzione di questo famosissimo elettrodomestico è quella di provvedere alla conservazione del cibo attraverso “l’impiego di una camera isolata dall’esterno in cui è praticata una condizione di bassa temperatura termoregolata”.

In altre parole, attraverso l’azione del frigorifero rallentiamo la crescita dei batteri e la decomposizione degli alimenti.

Il frigo spicca tra gli elementi d’arredo della cucina. Indispensabile come il forno che, al contrario, si prende cura dei cibi con temperature alte, anziché fredde.

Con gli elettrodomestici commettiamo molti errori, inconsapevoli di poterli danneggiare anche in modo decisivo.

Ad esempio, questo errore banalissimo è clamoroso perché danneggia il frigorifero e aumenta le spese in bolletta ma sono ancora in molti a farlo.

Un errore molto comune da non commettere più

Per il frigo la “questione temperatura” è un fattore essenziale per garantire prestazioni standard.

Dunque, la prima cosa da conoscere è la sua temperatura ideale. Quest’ultima oscilla da un minimo di 4° C ad un massimo di 7°C.

Impostando temperature più basse o più alte, si rischia di alterare i cibi che molto probabilmente si deterioreranno prima del previsto. La temperatura ideale di un congelatore, invece, oscilla dai -24° C ai -18°C. Da sottolineare anche che, di norma, la temperatura scende di circa 2° ad ogni ripiano.

A questo punto i Lettori potrebbero chiedersi dove si nasconde l’errore. Ebbene, una volta capite le regole generali, presenti anche sulla scheda dell’elettrodomestico nel momento dell’acquisto, non si è del tutto al sicuro.

C’è un periodo dell’anno in cui bisogna prestare particolare attenzione. Altrimenti si rischia di far aumentare le spese in bolletta.

Il frigo e l’estate: come comportarsi?

Nel periodo estivo la situazione cambia e l’errore più banale e più comune è quello di regolare la temperatura senza un vero criterio logico.

Innanzitutto, bisogna analizzare il modello. Nei frigoriferi più datati dobbiamo regolare una manopola che generalmente si trova in alto a destra. I valori di questa manopola oscillano, di solito, da 1 a 5, in cui al numero 5 corrisponde la temperatura più fredda.

Nei modelli più recenti, la temperatura si regola con il termostato, all’interno di un display. In entrambi i casi, gli esperti raccomandano di mantenersi sui 4 gradi.

Inoltre, per chi decide di partire per le vacanze, ecco una buona pratica da eseguire. Per chi viaggia per lunghi periodi è consigliato svuotare il frigo e staccare la spina. In questo modo, sicuramente, si risparmia in bolletta. Per chi, invece, compie viaggi più brevi ma periodici allora il frigorifero più adatto da acquistare è quello con una funzionalità specifica che consente di mantenere il frigorifero in funzione ma a basso regime per limitare i costi.