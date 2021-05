Per avere un bel balcone ci sono tante cose che dobbiamo considerare. Innanzitutto, la disposizione dell’arredamento nell’area. È infatti bene creare un ambiente accogliente, che sia perfetto per passare un po’ di tempo a leggere un libro oppure a prendere l’aperitivo con qualche ospite. Lo Staff di ProiezionidiBorsa ha recentemente dato utili consigli su questo aspetto, contenuti in questo articolo.

E poi c’è l’aspetto più importante in questo periodo di bel tempo: le piante. È infatti di fondamentale importanza scegliere il verde migliore, che si sposi bene con l’ambiente ma che allo stesso tempo non sia troppo difficile da curare. Infatti, è vero che vogliamo fare invidia a tutti i vicini, ma non per questo vogliamo passare l’estate a prenderci cura delle piante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Oggi vediamo invece un aspetto troppo spesso sottovalutato, e di cui però è importante tenere conto. Questo elemento può rovinare il nostro balcone o renderlo bellissimo ma pochissimi ci pensano.

Scegliamo la tenda giusta

Sui balconi il sole picchia sempre forte, e quindi dobbiamo comprarci una tenda da sole. Soprattutto se il balcone è molto esposto, senza una di queste risulta quasi impossibile stare all’aperto perché il caldo è insopportabile.

Tuttavia, non basta scegliere una tenda qualsiasi, bisogna farlo con criterio.

Ecco cosa dobbiamo considerare

La prima cosa di cui tener conto è il tipo di tessuto della tenda. Possiamo prenderla in cotone o qualche altro materiale naturale, ma rischiamo che si deteriori o si strappi troppo in fretta. Con un materiale sintetico evitiamo invece questo problema.

Poi c’è il colore: le tende chiare riparano di meno dai raggi solari, però trattengono anche meno calore. Viceversa, quelle scure: riflettono i raggi ed assorbono il caldo. Quindi il colore non è solo un elemento estetico, ma può cambiare molto la nostra esperienza sul balcone.

Infine, possiamo prendere tende più o meno spesse: quelle di spessore maggiore sono particolarmente utili se abitiamo in posti dove piove spesso e quindi vogliamo ripararci.

Questo elemento può rovinare il nostro balcone o renderlo bellissimo ma pochissimi ci pensano. Stiamo parlando proprio delle tende da sole, che vanno scelte secondo criteri di praticità, protezione da sole e pioggia, ed ovviamente estetica.