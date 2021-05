Una meta imperdibile per una gita fuori porta. A nord del lago di Como, dal trivio di Fuentes fino a Chiavenna si snoda una valle magnifica. Nel cuore della cittadina di origine romanica, storico valico di frontiera, cruciale per il commercio fra Italia e ed Europa, vi è un luogo incantato. Da sempre attrazione per residenti e turisti. Si trova lì il Tesoro dei Giganti, un magnifico orto botanico da visitare nel cuore delle valli della Lombardia.

Alle spalle del castello romanico

Percorrendo la via centrale dell’antico borgo, si arriva sino ai piedi del castello quattrocentesco, dimora dei conti Balbiani, reggenti dei Visconti e degli Sforza. Alle sue spalle si ergono due colli: Il “Paradiso” e il “Castellaccio”. Su di essi nel 1955, è stato istituito un parco archeologico botanico. Lo stesso è all’interno di una riserva naturale protetta più ampia che si chiama “Marmitte dei Giganti”.

Un percorso ricco di storia

Attraverso un bellissimo percorso panoramico, si arriva alla cima dei due promontori collegati da un suggestivo ponte a strapiombo. Oltre alla vista che si estende su tutta la valle, è possibile ammirare piante rare ed esotiche oltre a reperti storici. Ma in assoluto quello che lascia il turista senza fiato sono i tesori lasciati dai giganti.

Le Marmitte dei Giganti

Le Marmitte, sono delle depressioni a forma di pozzo dovute all’azione erosiva delle acque conseguente lo scioglimento dei ghiacciai. Il particolare tipo di pietra presente in zona, la pietra ollare, è molto malleabile. Tutt’oggi viene utilizzata per la costruzione di pentole, tegami e accessori per la cucina. Gli antichi, trovandosi di fronte a queste enormi e spettacolari pozze di pietra, diffusero la credenza che fosse opera dei giganti. Che queste fossero proprio le loro pentole. L’atmosfera pregna di storia e leggende affascina qualsiasi visitatore. È possibile effettuare la passeggiata in totale relax, poiché sul cammino si incontrano comode postazioni con panchine e tavolini da cui si ammira la cittadina ai piedi del parco. L’escursione termina con la visita al museo, ricco di reperti storici e attrezzi in uso ai minatori che lì estraevano la pietra utile per la lavorazione.

Questo è il Tesoro dei Giganti, un magnifico orto botanico da visitare nel cuore delle valli della Lombardia.