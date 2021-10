In questo periodo, in cui siamo spesso in casa a ripararci dal freddo, uno dei migliori passatempi che ci siano è la lettura. Ci prendiamo una bevanda calda, ci mettiamo sotto le coperte e leggiamo una delle nostre opere preferite.

Il mondo della letteratura è davvero sconfinato e possiamo leggerne per tutti i gusti. Ci sono tante opere famosissime e che non dobbiamo farci sfuggire. Ad esempio, tutti dovremmo leggere almeno una volta questo libro scritto da un autore famosissimo, soprattutto se amiamo il genere fantasy. Ci sono, poi, grandi commedie, tragedie, gialli, romanzi rosa e tanto altro.

Oggi parleremo di una delle più grandi opere mai scritte, che è stata letta, studiata e recitata a teatro per secoli. Questo è uno dei migliori libri di sempre che tutti dovrebbero leggere nella vita, che ancora oggi, a centinaia di anni da quando è stato scritto, è davvero grandioso.

Il capolavoro del grande maestro

Oggi andiamo alla scoperta di “Amleto” di William Shakespeare. Si tratta di un’opera che non ha bisogno di molte presentazioni, e di cui probabilmente tutti hanno già sentito parlare.

Questo libro è stato scritto nel 1600 ed è una delle più celebri tragedie di sempre. Il suo autore è conosciuto per essere il miglior drammaturgo della storia del Regno Unito, forse del Mondo. Shakespeare ha scritto opere immortali come “Romeo e Giulietta”, “Macbeth”, “Giulio Cesare” e tante altre.

La sua tragedia più famosa resta, però, Amleto, un capolavoro senza eguali. Quest’opera è stata tradotta in quasi tutte le lingue del Mondo e viene recitata nei migliori teatri che ci siano.

Questo è uno dei migliori libri di sempre che tutti dovrebbero leggere nella vita

La storia di Amleto può emozionare ancora oggi e persino i Lettori moderni la possono adorare. Amleto è il principe di Danimarca, figlio del re. Un giorno il re viene ucciso da suo fratello Claudio, zio di Amleto. Claudio si impossessa, quindi, del trono e diventa il nuovo re.

Lo spirito del vecchio re si presenta dunque ad Amleto, chiedendogli di vendicarlo. Amleto a questo punto decide di vendicare il padre e uccidere Claudio. Inizia, quindi, a mettere insieme un piano che possa portarlo a compiere la sua missione.

Non sveliamo di più, ma assicuriamo che la trama di Amleto regala un gran numero di sorprese. Si tratta di una di quelle opere che non possono lasciare indifferenti, perché raccontano una storia troppo potente e troppo ben scritta. Un capolavoro senza tempo.