Seguire una dieta sana ed equilibrata è una delle regole principali per mantenerci in salute, e per ridurre il rischio di molte malattie. Quasi tutti conosciamo le caratteristiche della dieta che dovremmo seguire tutti i giorni per salvaguardare la nostra salute. Si tratta di seguire una dieta varia, ricca di verdure, frutta e fibre, con pochi alimenti di origine animale.

Alcuni alimenti in particolare andrebbero consumati con moderazione, perché sono associati a un rischio più elevato di problemi di salute, quali malattie cardiovascolari e tumori.

In particolare, le ultime ricerche sembrano suggerire un legame tra il consumo di un alimento e un aumentato rischio di vari tumori, come quello gastrico, quello colico, e anche il tumore al seno. Vediamo di che cosa si tratta.

Evitare questo alimento ci aiuterebbe a ridurre il rischio di tumori compreso quello al seno secondo la scienza

L’alimento che sarebbe associato a un rischio elevato di tumori, compreso quello al seno è la carne rossa. Secondo delle ricerche scientifiche, infatti, le donne che tendono a preferire la carne rossa mostrano anche una maggiore incidenza di tumore al seno. Le ricerche hanno preso in considerazione lo stato di salute generale delle donne, tenendo conto anche di eventuali patologie o disturbi che potessero influenzare i risultati dell’indagine.

È emerso che chi preferiva alimenti alternativi alla carne rossa aveva una frequenza di tumore al seno inferiore dopo la menopausa.

Questi risultati confermerebbero quello che già altri studi hanno mostrato, ovvero che limitare il consumo di proteine animali aiuterebbe a ridurre il rischio di numerose patologie, tra cui i tumori al colon-retto, allo stomaco, e anche quello al seno. Quindi attenzione, evitare questo alimento ci aiuterebbe a ridurre il rischio di tumori compreso quello al seno secondo la scienza. Ma con cosa sostituirlo?

Qualche consiglio per sostituirlo senza sentirne la mancanza

Se vogliamo limitare il consumo di carni rosse nella nostra dieta, possiamo sostituirle con numerosi alimenti. Possiamo scegliere ad esempio carni bianche o pesce. Ma il modo più semplice per non sentire la mancanza di carni rosse è quello di sostituirle con alternative vegetali. I legumi, ad esempio, sono un’ottima fonte di proteine, che possiamo consumare tutti i giorni.

Se siamo alla ricerca di qualcosa di più semplice da preparare, possiamo rivolgerci ad altre alternative. Ad esempio sono ormai disponibili in tutti i supermercati alternative vegetali alla carne, come il tofu, il seitan, e il tempeh. Imparare a cucinare questi alimenti in modo gustoso e saporito non è difficile.

Ecco un esempio di ricetta che possiamo preparare al posto di una bistecca di carne: arrosto di seitan semplicissimo e delizioso per un secondo 100% vegetale senza rinunciare al gusto.