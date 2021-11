La riduzione della volatilità su Gabetti potrebbe preludere a un interessante movimento direzionale. Questo era il titolo del report pubblicato a inizio ottobre che ha anticipato il movimento esplosivo cui abbiamo assistito durante la settimana appena conclusasi.

In quell’occasione notavamo un’interessante novità nell’andamento della volatilità sul titolo. Nei 3 mesi precedenti a ottobre la volatilità di Gabetti era risultata più volatile del 90% dei titoli italiani, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana. Da notare che in questi mesi il titolo aveva avuto una performance molto interessante di oltre il 200%.

Tuttavia a inizio mese avevamo assistito a una riduzione della volatilità che era scesa sotto il 3%. Questa forte contrazione era stata interpretata come un segnale di direzionalità in arrivo ed è proprio quello che è successo. Nelle ultime due settimane, infatti, il titolo è salito del 25% circa portandosi sopra l’importantissima resistenza in area 2,065 euro. Anche la volatilità si sta riportando verso i suoi livelli tipici. Allo stato attuale, infatti, è stimata essere al 6% a livello settimanale.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il rialzo possa proseguire verso gli obiettivi le indicati in figura. In questo caso il titolo potrebbe apprezzarsi di circa il 75% rispetto ai livelli attuali. D’altra parte anche lo Swing Indicator sta dando forti segnali rialzisti che spingono in questa direzione.

Quindi, questo è un titolo azionario che continua a dare soddisfazioni ai propri azionisti e lo farà ancora a lungo

Solo una chiusura settimanale inferiore 2,065 euro (I obiettivo di prezzo) metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo Gabetti non è messo bene. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, le attuali quotazioni ci dicono che il titolo è sopravvalutato. Da questo punto di vista, quindi, la situazione è abbastanza problematica.

Il Gruppo Gabetti (MIL:GAB) ha chiuso la seduta del 29 ottobre a quota 2,18 euro in rialzo dello 0,46% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale