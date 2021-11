La pandemia con cui abbiamo a che fare da più di un anno e mezzo aveva messo in stand-by non soltanto le vite di tutti ma anche il mondo del lavoro.

Tuttavia da qualche mese quello che stiamo vivendo sembra, a tutti gli effetti, una prova generale di un ritorno progressivo alla normalità.

Ora che la situazione sembra essere sotto controllo qualcosa sembra muoversi anche per chi è in cerca di una nuova occupazione.

Magari quell’occupazione persa proprio a causa del Covid o semplicemente per chi sta cercando di dare una netta sterzata alla propria vita.

Piano piano e con tutte le precauzioni del caso, stanno ripartendo anche i concorsi in diversi enti pubblici statali e para-statali.

Il riferimento non è soltanto alle nuove selezioni in uscita ma anche a quelle che, a causa delle restrizioni, erano state forzatamente sospese.

Occasione d’oro a tempo indeterminato per 298 tra laureati e diplomati con questo concorso senza prova preselettiva

Uno di questi concorsi è appunto quello bandito nel 2019 incontrando poi lo scoglio della pandemia.

Proprio in questi giorni sono stati riaperti i termini per l’iscrizione, ed è davvero consigliabile affrettarsi a presentare domanda.

Si tratta di una vera e propria occasione d’oro a tempo indeterminato per 298 tra laureati e diplomati con questo concorso senza prova preselettiva.

Stiamo parlando del Concorso ACI (Automobile Club d’Italia) che rappresenta una straordinaria opportunità per entrare a far parte dell’organico dell’ente.

I bandi formalmente sono due, uno dedicato ai laureati ed uno rivolto a chi possiede unicamente il diploma di scuola superiore.

I posti a disposizione sono appunto 298 di cui:

63 dal bando aperto anche ai diplomati (categoria B);

238 dal bando riservato ai laureati (categoria C).

Materie d’esame, modalità di selezione e scadenze

La bella notizia è che nei nuovi bandi sono state apportate anche alcune modifiche non da poco.

Quella più importante è sicuramente l’eliminazione della prova preselettiva, prevedendo così una sola prova scritta ed una successiva prova orale.

Per i 63 posti per diplomati lo scritto consisterà in un quiz da 60 domande a risposta multipla su:

elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico e al procedimento amministrativo;

elementi di diritto civile;

Informatica;

cultura generale;

lingua inglese;

quesiti di logica.

Per i laureati invece il quiz sarà di 100 domande a riposta multipla su:

diritto amministrativo (qui anche la disciplina dei contratti pubblici);

diritto civile.

Le iscrizione sono state riaperte alle ore 12:00 del 30 ottobre e lo resteranno fino alle ore 11:59 del 29 novembre 2021.

Meglio affrettarsi e dare subito un’occhiata al sito dell’ACI, nella pagina bandi di concorso.

