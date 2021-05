Oggi è il primo maggio, ed inizia quindi un nuovo mese. Questa è un’informazione importante, perché ci permette di riflettere su un fatto cruciale: anche questo mese dobbiamo capire che cosa piantare nell’orto.

Già, perché il nostro orto ha sempre bisogno di cure. È necessario prendersi cura degli ortaggi piantati in precedenza, e capire quali sono i migliori da aggiungere. Noi consigliamo sempre di attenersi ai ritmi naturali della natura quando si decide cosa seminare, come indichiamo in questo articolo.

Oggi vedremo una verdura in particolare, che tutti amano e per tante buone ragioni. Questo è l’ortaggio miracoloso da piantare assolutamente a maggio per mangiare sano senza rinunciare ai piaceri della tavola.

Il buonissimo peperone

È il momento di mettersi a piantare i peperoni. Essi, infatti, hanno bisogno di temperature che siano stabilmente al di sopra dei 15 gradi, e quindi questo è il mese perfetto. Per chi abita in zone più fredde, il consiglio è quello di aspettare ancora un paio di settimane.

Essi si svilupperanno durante tutta l’estate, e ci daranno un sacco di soddisfazioni nei mesi caldi.

Perché piantarlo

Ci sono varie ragioni per scegliere di piantare i peperoni. Innanzitutto, hanno proprietà nutrizionali che favoriscono il nostro benessere. Essi contengono infatti vitamine preziose, ovvero la A e la C, che hanno utili proprietà antiossidanti.

Inoltre, i peperoni contengono una quantità d’acqua importante, quindi sono molto utili per l’idratazione estiva. Inoltre, favoriscono la diuresi, grazie alla presenza forte di carotene e di potassio.

Le fibre di cui sono composti sono poi ottime alleate di chi vuole perdere peso. Infine, non dimentichiamo la capsaicina, una sostanza che è presente anche nel peperoncino (in quantità maggiori). Essa ha proprietà antibatteriche e anche lei contribuisce alla perdita di peso.

Questo è l’ortaggio miracoloso da piantare assolutamente a maggio per mangiare sano senza rinunciare ai piaceri della tavola. Perché non solo il peperone fa bene, ma è anche ingrediente fondamentale di tante ottime ricette. A tal proposito, non si può dimenticare ad esempio la peperonata. Un piatto ricco e nutriente, che ha come fulcro proprio il nostro grandioso ortaggio.