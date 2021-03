Il forno è un elettrodomestico indispensabile per le nostre cucine.

Al suo interno cuciniamo molto spesso deliziosi pasti caldi di cui difficilmente riusciamo a fare a meno.

Per questo motivo, spesso si formano al suo interno macchie e incrostazioni che sono difficili da mandare via.

Il forno richiede una pulizia costante se vogliamo proteggerlo dall’accumulo di grassi nel tempo.

Nonostante ciò, ci dimentichiamo che anche la sua porta deve essere pulita allo stesso modo e con la stessa frequenza.

Oggi vedremo che basta veramente poco per farla tornare a risplendere.

Questo è l’incredibile trucco per avere la porta del forno sempre pulita semplicemente utilizzando un solo prodotto.

Ci serve infatti, solamente la pastiglia delle lavastoviglie e dell’acqua.

Forse, non tutti lo sanno ma questo prodotto è incredibilmente versatile.

Prendiamo una ciotola, riempiamola di acqua tiepida e immergiamoci una pastiglia.

Indossiamo dei guanti di gomma, appoggiamo una spugnetta detergente su di essa. E strofiniamo l’intera superficie della porta del forno.

Laviamo strofinando molto attentamente. Fino a quando non saranno più presenti le incrostazioni e il grasso accumulato.

Una volta che il nostro lavaggio sarà terminato, prendiamo un panno umido e risciacquiamo.

A volte può essere necessario effettuare più passate affinché tutti i residui di prodotti siano rimossi correttamente.

Asciughiamo infine attentamente la nostra porta.

Come abbiamo visto la procedura è molto semplice e veloce. Vedremo la porta del forno splendere nuovamente facendolo tornare praticamente nuovo.

Questo è l’incredibile trucco per avere la porta del forno sempre pulita. E ciò senza a tanti prodotti che si trovano al supermercato e che ci lasciano poco soddisfatti.

Per chi non lo sapesse, la pastiglia della lavastoviglie si può utilizzare anche per pulire la griglia del forno.

Il procedimento sarà sempre lo stesso. Utilizzeremo sempre dell’acqua tiepida per poi strofinare e asciugare.

Potremo utilizzarla anche quando abbiamo una teglia incrostata e non sappiamo come fare.

Riempiamola d’acqua calda e all’interno mettiamo un pezzetto di pastiglia da lavastoviglie.

Lasciamola tutta la notte a riposare e sorprendentemente il giorno dopo sarò molto veloce pulirla.