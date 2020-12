Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Eurotech, questo è il titolo azionario con il quale puntare a un guadagno del 500% nel 2021. L’analisi grafica e previsionale, infatti, non mentono e con la chiusura di novembre potrebbe essere iniziata una cavalcata che potrebbe trovare il suo apice il prossimo anno.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30%. La valutazione basata sui multipli di mercato, invece, fornisce un quadro contrastato che non permette di giungere a conclusioni certe.

Il vero punto di forza di Eurotech, però, è la sua solida situazione finanziaria. Con un indice di liquidità uguale o superiore a 2 sia nel breve che nel lungo periodo Eurotech ha la liquidità sufficiente per affrontare con tranquillità anche i momenti di crisi come quello che stiamo attraversando.

Questo è il titolo azionario con il quale puntare a un guadagno del 500% nel 2021: gli obiettivi secondo l’analisi grafica

Eurotech (MIL:ETH) ha chiuso la seduta del 30 novembre a 4,356 euro in ribasso del 2,90% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici giornaliero e settimanale il livello chiave per le prossime sedute passa per area 4,26/4,28 euro. Questa area di supporto, infatti, potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per nuovi obiettivi al rialzo indicati in figura.

La cosa più interessante, però, è quella verificatasi in chiusura di novembre sul time frame mensile. Come si vede dal grafico, infatti, c’è stato un segnale dello Swing indicator che, sebbene richieda una conferma, potrebbe proiettare le quotazioni verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura.

Qualora dovessimo assistere a una chiusura mensile superiore a 5,82 euro si avrebbe la conferma rialzista di lungo periodo con un potenziale rialzista fino in area 24,54 euro. In altri termini le quotazioni di Eurotech potrebbero sperimentare un rialzo di oltre il 500% nei prossimi mesi.

Lo scenario virerebbe al ribasso nel caso di una chiusura mensile inferiore a 3,1 euro.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Perché i ribassi di oggi delle Borse rappresentano una opportunità interessante