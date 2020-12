Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per chi desidera trovare lavoro in Germania, ci sono delle nuove opportunità nel settore assistenziale. Si tratta di nuove opportunità di lavoro in Germania con il diploma, con stipendio fino a 2.800 euro lordi mensili. Sono richiesti giovani italiani fortemente motivati ad acquisire una qualifica di assistente sanitario o infermieri dopo un breve periodo di formazione e contemporaneamente lavoro retributivo.

Nuove opportunità di lavoro in Germania col diploma, stipendio a partire da 1.850 euro mensili

Si tratta di un progetto “Vivere e lavorare in Germania” realizzato dal servizio di collocamento per l’impiego in Germania (ZAV), il Centro impiego di Baviera e l’EURES Italia.

Il progetto interessa giovani italiani che vogliono diventare assistenti sanitari e dopo una formazione più lunga infermieri.

Il percorso formativo è così articolato: dopo il primo anno si ottiene la qualifica di assistente sanitario; dopo il secondo anno si ottenere la qualifica di infermiere. Il percorso formativo prevede un concorso di lingua tedesca.

Requisiti per presentare domanda

Le nuove opportunità di lavoro in Germania con il diploma, con stipendio fino a 2.800 euro lordi mensili devono sottostare a precisi requisiti richiesti:

a) possono presentare domanda coloro che hanno un’età compresa tra i 23 e i 45 anni e hanno cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea;

b) diploma di maturità o qualifica professionale. Sono ammessi anche i laureati se non praticano la professione almeno da quattro anni;

c) i lavoratori devono essere motivati a studiare e lavorare per apprendere le due qualifiche (dopo un anno come assistente sanitario e dopo tre anni come infermiere);

d) disponibilità a partecipare ai corsi intensivi di lingua tedesca.

I candidati inizieranno la formazione prima in Italia e poi lavoreranno e studieranno in Germania. I ragazzi italiani firmeranno un contratto di lavoro che prevede uno stipendio lordo mensile di 1.850 euro. I giovani italiani lavoreranno nella località della Baviera.

Al termine del terzo anno con la qualifica di infermiere è prevista un’assunzione con uno stipendio mensile di circa 2.800 euro lordi.

È possibile partecipare all’incontro online che si svolgerà il 10 dicembre 2020 alle ore 17.00. Per partecipare e per inoltrare la propria candidatura bisogna inviare una mail al consulente EURES della Regione Lombardia, Maria Megna, al seguente indirizzo: maria_megna@regione.lombardia.it

La candidatura dovrà essere inviata entro l’8 gennaio 2021 allegando la seguente documentazione:

a) curriculum vitae modello Europass con foto in formato pdf indicando di tutte le esperienze lavorative;

b) copia del titolo di studio (diploma);

c) lettera di accompagnamento al curriculum che indichi le esperienze con anziani, anche non lavorative e la motivazione che spinge i ragazzi a trasferirsi in Germania, a studiare e lavorare in questo ambito sanitario.