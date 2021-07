Le orchidee sono piante davvero splendide. Molti di noi in casa ne hanno almeno una ed è davvero bello vederle sempre rigogliose e fiorite. Può succedere però che le foglie di questa pianta possano patire. Se le foglie delle nostre orchidee diventano raggrinzite, ci sono delle ragioni che vogliamo spiegare.

Perché raggrinziscono

Le foglie possono raggrinzire per diverse ragioni. Per prima cosa, se a presentarsi in questo modo sono solo un paio di foglie, non c’è da preoccuparsi. Infatti, in questo caso, potrebbe essere causa del ricambio fogliare.

Se invece il problema riguarda tutte le foglie della nostra orchidea, potrebbe essere un problema legato all’irrigazione. Probabilmente la pianta non viene annaffiata a sufficienza oppure le sue radici non riescono più a svolgere adeguatamente il loro compito.

In questo caso, tutto quello che dobbiamo fare è eliminare le radici secche o molli con delle forbici sterilizzate. Dopodiché possiamo trattare la nostra pianta in modo naturale per vedere rapidamente dei benefici. Vediamo in che modo.

Con questo semplice ed infallibile trucco non avremo più orchidee dalle foglie raggrinzite

Per aiutare le nostre piante, possiamo preparare un rimedio naturale usando 3 semplici ingredienti che tutti abbiamo nelle nostre case.

Per farlo, prendiamo un recipiente e mettiamo al suo interno una bustina di tè. Facciamo bollire un litro d’acqua calda e versiamolo sul filtro. Spremiamo il succo di un limone ed aggiungiamolo al tè.

Quando l’infuso sarà diventato tiepido, versiamone un bicchiere nel terriccio della nostra pianta. Bagnamo con lo stesso infuso di tè un panno in microfibra e passiamolo sulle foglie raggrinzite della nostra pianta.

Lasciamole asciugare e conserviamo l’infuso rimasto. Con questo semplice ed infallibile trucco non avremo più orchidee dalle foglie raggrinzite. Usandolo una volta alla settimana avremo foglie sempre verdi e lisce in modo del tutto naturale.

