Lavare i capelli regolarmente è fondamentale per l’igiene e la buona salute della nostra chioma. Ma è anche importantissimo per mantenere il nostro look. Non c’è niente di più imbarazzante dei capelli unti, che possono rovinare un look altrimenti curato e chic.

Ma purtroppo, inconsapevolmente, parte della nostra chioma può risultare unta anche dopo il lavaggio. C’è infatti un punto della testa che tendiamo a tralasciare quando laviamo i capelli. Una volta che lo sapremo, cominceremo a notarlo su noi stessi e sulle altre persone.

Ecco qual è il punto della testa che troppo spesso tendiamo a dimenticare quando ci laviamo i capelli.

Questo è il punto della testa dove i capelli sono più unti perché spesso ci dimentichiamo di lavarli abbastanza

Ma di quale punto della testa stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta delle tempie. Capita a molti, e sicuramente è capitato anche a noi, di non distribuire abbastanza shampoo sulle tempie. Questo è in grave errore, perché le tempie sono tra i punti più unti della testa. Sono inoltre estremamente visibili, e punti che tendiamo a toccarci più spesso, e che quindi si sporcano di più.

Ecco come porre rimedio.

Non dimentichiamo di massaggiare lo shampoo sulle tempie

Il rimedio è presto detto: basta ricordarsi di insaponare bene anche le tempie quando facciamo lo shampoo. In questo modo tutto il nostro cuoio capelluto sarà pulito e libero da patine unte. È preferibile in questo caso scegliere uno shampoo delicato, perché potrebbe accidentalmente finirci negli occhi. Specialmente se abbiamo i capelli corti, o se tendiamo a legare i capelli in modo che tempie e orecchie restano scoperte, è importante ricordarsi di lavare accuratamente anche questa zona del cuoio capelluto.

Ma le tempie tendono anche ad essere particolarmente grasse.

Un consiglio per rendere le tempie meno grasse e unte

Se notiamo che l’area attorno alle nostre tempie tende a sporcarsi di più, possiamo provare alcune soluzioni. Per esempio, possiamo lavarle più spesso rispetto al resto della testa. Oppure possiamo provare uno shampoo delicato che non irrita la cute, e non stimola la nostra pelle a produrre più oli e grassi.

Attenzione anche a come ci laviamo i capelli. Ecco, infatti, l’errore che fanno quasi tutti quando si lavano i capelli e che rovina le nostre routine di bellezza.