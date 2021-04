È forse l’erba aromatica dalla più antica e consolidata tradizione. Se è vero che ne parla già il poeta Omero nell’Iliade, tra battaglie e duelli di eroi. Questo è il periodo perfetto per coltivare una delle piante più benefiche e utili e che si adatta splendidamente a tanti usi casalinghi: il prezzemolo. E, se addirittura Achille e i suoi compagni facevano mangiare del prezzemolo ai loro cavalli per renderli più forti, i romani la usavano come deodorante per gli alimenti. Tutto ciò per sottolineare la versatilità di questa pianta. Vediamo insieme ai nostri Esperti qualche utilizzo meno conosciuto, ma efficace del prezzemolo.

Come coltivare con successo il prezzemolo in vaso

Questo è il periodo perfetto per coltivare una delle piante più benefiche e utili che si adatta splendidamente a tanti usi, tenendolo anche in vaso. Tra le cosiddette “4 sorelle”: rosmarino, basilico, salvia e prezzemolo, quest’ultimo, infatti, è solitamente quello meno allevato sui nostri balconi. Ma, è davvero un peccato non tenerlo a portata di mano, in un comodo vaso sul balcone. Se vogliamo piantarlo, o, comunque iniziare a coltivarlo, da adesso in poi è il periodo giusto. Ricordando di conservarlo a una temperatura media di circa 25°, ma possibilmente non al sole diretto. Se abbiamo intenzione di fare la semina adesso, potremo gustarcelo poi per tutto l’autunno.

La tisana ideale alleviare i traumi da sport

Grazie alla sua ricchezza di vitamine e minerali, la tisana di prezzemolo, che in pochissimi conoscono, è ottima per alleviare in maniera naturale dai traumi da sport. Agirà in duplice modo: calmando a livello psicologico e lenendo il dolore fisico. Basterà tritarne una quantità sufficiente da riempire una tazza da te, assieme all’acqua bollente. Facciamo agire per una decina di minuti, filtriamo e gustiamo. Il prezzemolo non ha particolari controindicazioni, ma come ricordiamo sempre, prima di assumerlo, chiediamo il consiglio al farmacista, o, al medico di famiglia.

