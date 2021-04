Dove custodire il denaro per saperlo al sicuro, non rischiare perdite e sottrarlo a sguardi indiscreti? E soprattutto quanto si dovrebbe spendere per depositare i risparmi presso un istituto bancario. Esistono soluzioni alternative che consentono al consumatore di risparmiare su imposte e costi annui? Rispondiamo ai Lettori che si chiedono se costa di più tenere i soldi in una cassetta di sicurezza o conviene aprire un conto conto corrente in banca. Non tutti forse sanno che per affittare una cassetta di sicurezza non sempre è necessario essere titolari di conto bancario.

Come forse si ignora che vi sono almeno “3 alternative al conto corrente bancario per mettere al sicuro soldi e risparmi”. E fra queste rientra proprio l’affitto di una cassetta di sicurezza in cui riporre oggetti preziosi e contanti nel caveau dell’istituto di credito. Prima di optare per questa soluzione bisogna sapere se costa di più tenere i soldi in una cassetta di sicurezza o conviene aprire un conto corrente in banca. Spesso l’apertura di un conto presso un istituto di credito non comporta costi elevati ed anzi talvolta si può approfittare di offerte e promozioni vantaggiose. L’abbattimento dei costi di gestione tuttavia vale per il periodo iniziale al termine del quale occorre sopportare spese annue fisse.

Costa di più tenere i soldi in una cassetta di sicurezza o conviene aprire un conto corrente in banca?

Anzitutto è doveroso sottolineare che sia dall’inizio del 2021 si registra un aumento pari all’incirca al 20% delle spese per la gestione dei conti corrente. Inoltre bisogna considerare l’aggravio dell’imposta di bollo che ammonta a 34,20 euro su base annua. Tale tassazione pesa sui portafogli dei risparmiatori che hanno in giacenza sul conto più di 5.000 euro. Anche i costi dei diversi servizi presentano commissioni più alte rispetto a quelli degli anni precedenti. Si può pertanto ipotizzare con buona approssimazione che il costo medio di un conto bancario oscilla tra i 100 e i 130 euro all’anno.

Chi invece opta per l’affitto di una cassetta di sicurezza deve preventivare una spesa minima di 50/60 euro fino a superare i 1.000. La differenza così sostanziale di costi dipende non solo dall’istituto bancario cui ci si rivolge, ma soprattutto dalle dimensioni della cassetta. Vi sono dei veri e proprio armadi blindati il cui costo potrebbe essere superiore a 700/800 euro e quelle più piccole che costano all’incirca 75 euro all’anno. Di solito il prezzo varia in ragione dei litri o dei centimetri cubici della cassetta per cui si spenderà più o meno a seconda di ciò che si intende custodire. Solo in relazione alle specifiche esigenze del risparmiatore si potrà pertanto dire se costa di più tenere i soldi in una cassetta di sicurezza in banca o sul conto corrente.

