Continua la fase laterale sui mercati azionari internazionali, e i range dei prezzi continuano a contrarsi con volumi che tendono a diminuire. In contesti similari, entro pochi giorni si è assistito sempre a esplosioni di prezzo che hanno fatto iniziare fasi direzionali di diversi punti percentuali. Sarà così anche questa volta? Questo è il momento di correre per i mercati?

Fase laterale propedeutica a rialzi o ribassi?

Le fasi laterali graficamente si formano con “prezzi che si muovono in orizzontale“, dove i volumi con il trascorrere del tempo tendono a diminuire. Nel breve, dopo la forte escursione del 5 maggio, stiamo assistendo a un’ulteriore fase laterale. Questo potrebbe lasciare spazio a una brevissima fase laterale ribassista. Le probabilità comunque rimangono al rialzo, tranne che nei prossimi giorni i prezzi si porteranno sotto i minimi del 5 maggio. Cosa che al momento ritenaimo poco probabile in chiusura di una seduta giornaliera.

Cosa potrebbe far uscire da questa fase? Un dato macroeconomico o qualche trimestrale, rappresenterà sicuramente il pretesto ideale per far iniziare a correre i prezzi.

Torniamo al breve termine.

Alle ore 16:50 della giornata di contrattazione del 10 maggio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.936

Eurostoxx Future

4.286

Ftse Mib Future

27.025

S&P500

4.121,48.

Questo è il momento di correre per i mercati? Attenzione quindi, il momento è nodale!

Ecco cosa manterrà i prezzi in tendenza positiva fino a domani.

Chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

La nostra view rimane sempre la stessa perchè non abbiamo ancora ragioni per modificarla, semplicemente perchè la tendenza in corso continua a rimanere rialzista. Siamo in attesa di una fase ulteriormente rialzista fino al setup annuale del 4 agosto. Osserviamo quasi con noia questo momento, ben sapendo che fa parte dei movimenti dei mercati. Quindi, ha una sua logicità.

Si potrebbe essere comunque vicino a una fase di accelerazione dei prezzi

Lettura consigliata

Meno di 50.000 euro per comprare questa villetta con vista mare su una delle riviere più belle d’Italia