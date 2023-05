Giugno 2023 sarà fortunato per 3 segni zodiacali: la Luna piena porterà amore e felicità nelle loro vite

Il mese di giugno segna l’inizio dell’estate e l’oroscopo si fa interessante. Domenica 4 ci sarà una splendida Luna piena, che annuncerà l’inizio di un periodo positivo per alcuni segni zodiacali. Tre in particolare gioveranno di questo periodo e avranno notizie liete in campo sociale e sentimentale. Ecco chi avrà le previsioni migliori e i vantaggi a cui andrà incontro.

Voglia di mare e vacanze estive: è tutto questo giugno, il mese che annuncia la stagione più calda dell’anno. Come sempre, a farci compagnia ci sono le previsioni dell’oroscopo. Tra gli eventi da monitorare c’è Venere in Leone da lunedì 5 e Mercurio in Gemelli a partire da domenica 11. In questa fase, le stelle si dimostreranno benevole verso alcuni segni dello zodiaco, che vedranno accendersi la passione. Ogni situazione sembrerà a loro favore, tanto che saranno i veri protagonisti del momento. Ecco chi sono e quali fortune li attendono dietro l’angolo.

Giugno 2023 sarà fortunato per 3 segni zodiacali, a partire dal Cancro

Bonus inaspettati miglioreranno l’umore dei nativi del Cancro. Il segno che coincide col solstizio d’estate avrà l’autostima altissima, grazie all’appoggio di Venere. Il pianeta dell’amore migliorerà la nostra attrattività e ci donerà un fascino irresistibile. Saremo come calamite per l’altra parte, una sorta di afrodisiaco naturale.

Il sesto mese dell’anno vedrà il nostro risveglio dal letargo e ci darà le energie sufficienti per intraprendere iniziative. Con la dolce metà ci mostreremo comprensivi e teneri e ci preoccuperemo dei suoi bisogni. Per il lavoro meglio attendere ancora un po’ e rimandare i progetti più avanti.

Capricorno

Abbiamo detto che giugno 2023 sarà fortunato per 3 segni zodiacali e, dopo il Cancro, eccoci a raccontare delle gioie del Capricorno. Il segno di Terra dimostrerà una certa empatia, accompagnata da una giusta dose di serietà. Questo ci metterà alla ricerca di un’anima gemella con cui iniziare una relazione duratura. Niente per cui fare fatica, comunque: le opportunità per farsi conoscere si presenteranno da sole.

Anche persone che non credevamo potessero interessarsi a noi, si avvicineranno e si stupiranno della nostra socialità. Ma le belle sorprese non finiscono qui: a breve potremmo incontrare un vecchio amico o compagno di classe con cui avevamo perso i contatti.

Acquario

A giugno gli Acquario andranno incontro a una svolta. Ci libereremo dei pesi che ci hanno oppresso finora e il nostro spiccato umorismo rinascerà. In un attimo, ci ritroveremo al centro dell’attenzione e stimoleremo ogni tipo di discorso.

La voglia di fare nuove conoscenze e incontri stimolanti non mancherà e vorremo trarre il massimo da ogni esperienza. Ricordiamoci, però, di non tenere in sospeso per troppo tempo i nostri doveri. Altrimenti, rischieremo di pagarla cara in futuro.