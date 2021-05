Con l’estate si sa, la voglia di stare ai fornelli è veramente poca. Ci siamo sbizzarriti abbastanza durante la stagione autunnale ed invernale con la creazione di piatti sensazionali. Inoltre proprio in queste stagioni è consentito eccedere con i piatti un po’ più grassi. La spiegazione sta nel fatto che durante i mesi più freddi è necessario un fabbisogno calorico superiore per far sì che la temperatura del corpo si autoregoli.

Al contrario invece con temperature superiori bisogna assumere meno calorie. Un altro aspetto da considerare è: chi ha il coraggio di passare intere ore davanti ai fornelli con temperature elevatissime? Nessuno di noi. Quindi conviene preparare la mattina, quando la temperatura è più fresca, una serie di piatti che possano essere consumati freddi e nelle ore successive.

Oggi andiamo a vedere un’altra idea lampo ideale per la stagione calda con un apporto calorico minimo. Ecco la semplice e sbrigativa ricetta per un contorno fresco e saporito con le melanzane che ci delizierà nelle calde giornate della prossima estate.

Come cucinare un ottimo sfornato di melanzane con pesto alla genovese al forno in maniera light

Leggero, con poche calorie e con un gusto veramente eccezionale viene apprezzato da tutti proprio per la sua semplicità. Inoltre è un piatto light quindi non porterà delle vampate di calore improvvise oppure sensi di colpa per il nostro fisico da spiaggia.

Per la sua realizzazione tagliamo a fette delle melanzane e passiamole leggermente alla griglia con pochissimo sale. Prepariamo poi un pesto alla genovese light con basilico, aglio, pinoli, pochissimo olio EVO, acqua e poco formaggio. Una volta pronto il pesto e le melanzane, prendiamo una pirofila e mettiamo sul fondo un po’ di pesto. Cominciamo a formare il primo strato di melanzane arrosto ed aggiungiamo al di sopra il pesto e qualche fetta di mozzarella. Infine concludiamo con un altro suolo di melanzane e pesto un poco di pangrattato ed inforniamolo per circa 15 minuti a 180° gradi in modo tale da andare a sciogliere la mozzarella.

Per un gusto ancora più fresco e delicato si può preparare la mattina, metterlo in frigo e consumarlo la sera. Un risultato che delizierà tutti.