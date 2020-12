Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Che si tratti de La Fabbrica di Cioccolato con Gene Wilder o di Fantaghirò, alcuni film sono adamantini nell’immaginario collettivo legato al periodo natalizio. Senza dubbio, Una Poltrona per Due rientra fra questi.

La storia la conosciamo tutti. Due milionari, i fratelli Duke, discutono sullo scontro fra natura e cultura, decidendo di fare una scommessa. I vegliardi deliberano quindi di condurre un crudele esperimento antropologico ai danni del promettente rampollo Louis Winthorpe (Dan Aykroyd). Con uno stratagemma, Winthorpe finirà incastrato e buttato per strada, mentre il senzatetto Billy Ray Valentine (Eddie Murphy) ne prenderà il posto. Quando i due turlupinati scopriranno la scommessa, decideranno di vendicarsi in modo magistrale.

Attendendo la settimana di Natale, ecco le curiosità incredibili su Una Poltrona per Due.

Galeotto fu il tennis

Lo sceneggiatore Timothy Harris s’è ispirato a dei compagni di tennis: fratelli e perennemente in disaccordo, riuscivano ad essere in competizione su tutto. Da loro viene l’idea dei meschini fratelli Duke.

Eddie Murphy chi?

Sembra incredibile, ma questo film è stata la piattaforma di lancio di Eddie Murphy.

John Landis non sapeva neppure chi fosse, tant’è che per il ruolo di Billy Ray aveva “puntato” il comico Richard Pryor. Questi non fu neppure in grado di cominciare a girare, a causa di un incidente. Prese letteralmente fuoco e dovette stare per mesi in ospedale a curare le ustioni. Murphy perciò ottenne il ruolo, che lo consacrò come nuovo volto della comicità americana.

Una… orrida attrice

Assegnare il ruolo della prostituta Ophelia a Jamie Lee Curtis sembrò una scelta azzardata, perché fino a quel momento aveva fatto solo film dell’orrore. Come per Murphy, Una Poltrona per Due le valse un enorme gradimento del pubblico e un lancio per i progetti successivi.

Le riprese rischiarono di far tracollare Wall Street

In una delle scene, vediamo dei broker contrattare animatamente il valore delle materie prime. I broker sono veri tanto quanto la location: il luogo delle riprese è effettivamente il World Trade Center. I protagonisti avrebbero dovuto recitare durante le contrattazioni, ma la loro presenza creò così tanto scompiglio, da causare l’interruzione delle attività commerciali e gli scambi. Si risciò di far perdere alla Borsa 6 miliardi di dollari. Le riprese, quindi, vennero riprogrammate per il fine settimana successivo.

La “Regola di Eddie Murphy”

Nel film, i fratelli Duke rubano delle informazioni segrete del Governo sull’andamento dei raccolti di arance per speculare in Borsa. Ai tempi, fare spionaggio per ottenere delle informazioni governative a proprio vantaggio non era ancora tecnicamente illegale. Ispirata al finale del film, perciò, nel 2010 entrò in vigore la “Regola di Eddie Murphy”, come parte del Wall Street Transparency and Accountability Act.

Queste erano alcune delle curiosità incredibili su Una Poltrona per Due, il team di ProiezioniDiBorsa vi augura buone feste e buona visione!