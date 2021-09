È il dilemma di molte persone sapere se il proprio cellulare è spiato da qualcuno. Se c’è chi ascolta di nascosto le nostre conversazioni e spia le nostre email. Sebbene qualcuno sia scettico, questo è il campanello d’allarme che qualcuno spia il nostro cellulare e come difendersi.

Spiare le conversazioni personali

Non bisogna fidarsi troppo delle apparenze del proprio telefono, che sembra tranquillo e funziona bene. Oggi la tecnologia ci permette di spiare il telefono di un altro. Ci sono alcune applicazioni che, se installate sul telefono che si vuol spiare, permettono di farlo.

Lo si può fare con quello dei propri figli minori, per sapere dove sono e con chi parlano. In questo caso la app mSpy fa al caso giusto.

Ma si potrebbe fare altrettanto con delle persone adulte. Certamente in teoria questa persona dovrebbe essere a conoscenza che il suo telefono è sotto controllo. A volte il coniuge geloso dimentica questo preavviso importante e rispettoso della privacy. Si installa così un’app sul telefono del partner, senza chiedere il permesso.

Questo è il campanello d’allarme che qualcuno spia il nostro cellulare e come difendersi

D’altro canto la persona spiata basta che controlli le app presenti sul proprio cellulare, per rendersi conto se ne è stata aggiunta a propria insaputa una da spioni. Il problema si complica se a spiarci sono istituzioni di un certo livello. La cosa è improbabile se si è delle persone senza grandi responsabilità. Ma la possibilità esiste per tutti.

Il fatto che si è spiati oramai è chiaro, dopo le rivelazioni di Edward Snowden del 2013, che hanno dichiarato che tutto il Mondo è sotto ascolto delle grandi potenze. La differenza con le app di cui si è parlato prima è che qui siamo su un piano di complessità differente.

Come sapere se si è spiati

A questi livelli si può essere spiati senza avere sentore di esserlo. La sofisticazione è a livelli tali, che le tracce che si lasciano su smartphone, tablet e computer sono invisibili, o almeno non rilevabili. Tuttavia alcuni segni possono insospettirci e metterci in guardia. Se per esempio la batteria si scarica molto più velocemente del solito; o quando il computer sembra andare molto più lento; oppure se ci sono delle eco mentre si parla al telefono. Tutto questo è un campanello d’allarme da non sottovalutare.

Come difendersi dagli spioni

Per salvaguardare i nostri dati, messaggi, email e conversazioni, bisogna adottare qualche misura di protezione. Fra queste scaricare sempre gli ultimi aggiornamenti del software del telefono e le versioni più aggiornate delle app. Dotare il computer di un buon antivirus e cambiare computer e smartphone se sono modelli già superati.

