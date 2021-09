Ultime presenze sulle nostre tavole della frutta estiva e poi tutta la scena sarà per i prodotti tipici dell’autunno-inverno. Dalle mele alle pere, dall’uva al melograno, fino alle molteplici e benefiche varietà di agrumi. Tra questi uno dei più antichi in assoluto ad accompagnare la storia dell’uomo è il mandarino. Come molti sapranno è originario della lontana Cina e secondo alcune leggende da questa pianta deriverebbero poi tutti gli altri agrumi. Impossibile resistere a tutti gli straordinari benefici dei mandarini utilizzandoli anche in queste ricette che proponiamo ai nostri Lettori.

Un vanto della produzione del nostro Sud

In fatto di agrumi le nostre regioni meridionali si sono ritagliate spazi importanti negli ultimi anni. Calabria e Sicilia in modo particolare ci garantiscono oltre il 70% della produzione, dalla raccolta di novembre fino a fine febbraio. Le varietà di mandarino sono parecchie e non stiamo qui a elencarle, ma dobbiamo ricordare che da esso hanno preso vita la clementina e il mandarancio. La prima è uno dei frutti preferiti dai bimbi per la quasi totale assenza di semi e per la sua dolcezza. Il secondo è un vero proprio incrocio, come dice la parola stessa, con l’arancia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Impossibile resistere a tutti gli straordinari benefici dei mandarini utilizzandoli anche in queste ricette

Ricchissimo di acqua, minerali e vitamine il mandarino è da sempre considerato nella tradizione familiare un ottimo alleato nella prevenzione delle malattie stagionali. Le nostre nonne hanno sempre tenuto in grande considerazione questo frutto anche per la ricchezza di fibre, che garantiscono la salute dell’intestino. Molto amato anche dagli sportivi, il mandarino è riconosciuto dalla scienza medica come un valido sostegno per il cuore, le ossa e la pressione arteriosa. Grazie al suo contenuto di bromo, sostanza che favorisce il relax, il mandarino vanta pure una virtù che concilia il sonno. Non dimentichiamo però che negli ultimi anni questo frutto è uscito dalle pasticcerie per approdare nelle cucine più rinomate.

Le ricette più incredibili col mandarino

Adattandosi molto bene alle torte e ai dolci per quel loro sapore delicato e intenso assieme, i mandarini sono un classico ingrediente delle pasticcerie. Ma, complici negli ultimi anni dei cuochi internazionali molto fantasiosi e arditi, questi frutti sono finiti anche a fare da ingredienti a ricette salate. Gli americani propongono ad esempio delle varianti alle loro famose cheesecake, con mandarini e formaggio tipo Philadelphia. Alcuni ristoranti internazionali suggeriscono la pasta con il tonno, la panna e il mandarino. Nella cucina orientale, che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, il pollo è spesso abbinato non solo alle mandorle, ma anche proprio ai mandarini. Ma, prima di congedarci, mangiamo finché possiamo il frutto estivo meno mangiato che combatte glicemia e colesterolo alti proteggendo il fegato.

Approfondimento

Mangiare la mela in modo diverso e abbassare il colesterolo