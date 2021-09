Per giardini rigogliosi e terreni fertili basta questo inaspettato concime naturale a costo zero

Sappiamo quanto sia fondamentale concimare orti e giardini per far crescere le piante sane e rigogliose. Soprattutto dopo l’estate, con il cambio di temperatura, è importante proteggere il terreno e fornirgli tutti i nutrienti necessari. L’autunno e l’inverno sono le stagioni perfette per utilizzare dei concimi organici, spesso economici, perché già presenti in casa. Ad esempio, per avere piante di peperoncino sane e rigogliose basta unire al terreno questo concime naturale. Inoltre, queste bevande che fanno bene alla salute sono anche un potente fertilizzante per orti e giardini.

L’importanza dei concimi naturali

Abbiamo visto come i concimi naturali e organici siano dei fertilizzanti indispensabili per ogni terreno. Forniscono quelle sostanza necessarie affinché le piante e le verdure dell’orto crescano in grande quantità. Prodotti del tutto naturali che spesso sono presenti nelle nostre case. Pensiamo alla cenere ricca di potassio e calcio, ai gusci delle uova, alle bucce di banana, o ancora al macerato di ortica in grado di fornire ferro al terreno.

Abbiamo visto come sia facile aiutare le piante con dei prodotti del tutto naturali. In realtà, c’è anche un materiale di scarto che può essere utilizzato come un ottimo concime naturale.

Generalmente quando si taglia l’erba del prato questa viene posizionata da una parte o raccolta in grandi sacchi e buttata via. Un’operazione lunga e faticosa che può essere evitata. Ma come? L’erba risulta essere un ottimo concime naturale.

L’operazione da eseguire è molto semplice. Con l’aiuto di un tosaerba, o di un decespugliatore, eliminiamo le erbacce e tagliamo l’erba. Sminuzziamola per facilitare la sua decomposizione.

Un metodo facile e veloce per ottenere un concime a costo zero che rilascia nel terreno sostanze come potassio, azoto e fosforo.

Non solo un ottimo concime naturale

Ma l’erba tagliata del prato, in realtà, non è utilizzata solo come concime naturale. Proprio come le foglie, anche questo scarto naturale è un ottimo materiale da usare per la pacciamatura del terreno. Anche in questo caso l’operazione è molto semplice. Basta stendere uno strato di erba intorno agli alberi, ai fiori o tra le piante dell’orto.

Un ottimo metodo per rendere il terreno ben drenato, proteggere le radici dal gelo ed evitare che crescano le erbe infestanti.