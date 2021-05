Amiamo rilassarci e prenderci del tempo per noi stessi. Preferiamo passare del tempo all’aperto ora che la bella stagione ce lo permette.

E così ci rilassiamo nel nostro giardino leggendo un libro o prendendo il sole. O lavoriamo al meglio per garantirci un raccolto rigoglioso dal nostro orto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Notiamo però che sempre più spesso le nostre piante o le nostre verdure vengono prese di mira. Sicuramente da qualche dispettoso animaletto.

Ci appostiamo per controllare ma niente. Proprio non riusciamo a capire chi sia l’autore di tutti questi furti o disastri.

Stiamo tranquilli, probabilmente è solo uno scoiattolo. Ma grazie a questo articolo capiremo come allontanarlo e mettere al sicuro il nostro orto o giardino.

Questo dispettoso animaletto non danneggerà più il nostro orto o giardino grazie a questo straordinario economico trucco ma ancora poco conosciuto

Siamo così fieri del nostro giardino o orto che quasi ci dispiace vederlo rovinato.

Quando è il clima a rovinarlo non possiamo far altro che avere pazienza. Ma quando a causarci problemi sono piccoli animaletti cerchiamo di trovare una soluzione.

Nel caso di uno scoiattolo dovremo agire per il meglio. Che sia rosso o grigio cercherà in tutti i modi di colonizzare il nostro terreno. In cerca di cibo, tenderà a rosicchiare il più possibile mettendo in pericolo le nostre coltivazioni.

Ma non pensiamo subito al peggio. Questo dispettoso animaletto non danneggerà più il nostro orto o giardino grazie a questo straordinario ed economico trucco ancora poco conosciuto.

Ci basterà, infatti, collocare all’interno del nostro prato un semplice palloncino. Proprio uno di quelli che utilizziamo per le feste di compleanno. Essendo molto lucidi, soprattutto se argentati o dorati, rifletteranno la luce del sole, spaventando così lo scoiattolo che non si avvicinerà più al nostro orto o giardino.

Noteremo con piacere che questo dispettoso animaletto studierà il territorio e percependo il pericolo, non avrà più il coraggio di scorrazzare allegramente nel nostro terreno.

Possiamo riutilizzare anche…

Nel caso in cui si voglia rendere ancora più efficace questo economico trucchetto, potremo acquistare il modellino di qualche volatile.

Gufi e poiane sono tra i predatori più temuti dagli scoiattoli. Acquistando una loro riproduzione spaventeremo sicuramente questi roditori. Su molti e-commerce potremo trovare dei modellini che si muoveranno grazie al vento dando l’idea di essere vivi.

Gli scoiattoli non saranno più un problema per il nostro orto o giardino ora che conosciamo questi trucchetti. Finalmente potremo goderci un po’ di relax.

Approfondimento

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.