Proprio come la pelle, anche le unghie sono un indicatore immediato del nostro generale benessere fisico. Se sono visibilmente indebolite o presentano rigature bianche (orizzontali o verticali), significa che probabilmente non stiamo conducendo una vita del tutto sana. Spesso gli inestetismi delle unghie sono legati a problematiche di malnutrizione. Una dieta sana e varia, ricca di legumi, latticini, uova, pesce e grano, aiuta a rinvigorire le nostre unghie. E non dimentichiamoci di bere molta acqua.

Oltre all’alimentazione, anche l’applicazione di creme e unguenti può risolvere i nostri problemi. Si tratta di prodotti facilmente acquistabili in farmacia, ma che possiamo anche produrre in casa con semplici ricette, risparmiando denaro ed essendo certi della qualità degli ingredienti. Oggi vediamo come preparare un unguento davvero efficace. Grazie a questo gel fatto in casa con solo 3 ingredienti economici e naturali rinforziamo le nostre unghie e le preserviamo da righe bianche e rotture.

Perché le unghie si spezzano o presentano rigature bianche

Come accennato, la fragilità delle unghie è specchio di una fragilità dell’organismo. Rotture immotivate o rigature bianche possono essere causate da mancanze alimentari, come da onicopatie e onicomicosi. Ma anche da infezioni o problematiche dermatologiche. Qualora, migliorando la nostra dieta o curando gli inestetismi con prodotti appositi, il problema persista, è bene rivolgerci al nostro medico curante.

In molti casi, però, si tratta di un disturbo passeggero che possiamo curare con creme e gel naturali, come quello che vediamo di seguito.

Grazie a questo gel fatto in casa con solo 3 ingredienti economici e naturali rinforziamo le nostre unghie e le preserviamo da righe bianche e rotture

Per preparare un gel naturale in pochi minuti che ridia vigore alle nostre unghie bastano 3 ingredienti:

a) succo di aloe;

b) olio d’oliva;

c) succo di limone.

In una ciotola versiamo circa 30 grammi di succo di aloe (che si estrapola facilmente dalle foglie della pianta). Aggiungiamo 2 cucchiai d’olio e uno di succo di limone e mescoliamo fino a compattare il tutto. Applichiamo il gel per 10 minuti al giorno sulle unghie e i risultati non tarderanno a manifestarsi. Unica accortezza: conserviamo il gel in frigo.

