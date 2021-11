Quando si parla di magia una delle prime cose che ci viene in mente è la Disney. Infatti questa multinazionale americana da anni propone dei prodotti di qualità che hanno fatto crescere generazioni di giovani menti. Per questo oggi parliamo dell’ultima uscita. Questo delizioso grande classico Disney è appena uscito al cinema e sta conquistando i cuori di grandi e bambini. Vediamo insieme di cosa parla l’ultimo cartone animato appena arrivato sul mercato.

Stiamo parlando di Encanto, il primo prodotto di questo colosso ambientato in Colombia. Già da qualche tempo si sta assistendo alla produzione di fiabe più “moderne” e con ambientazioni extraeuropee. È il caso ad esempio di Coco, uscito nel 2017, che parla del Dìa de Muertos in Messico oppure de “La principessa e il ranocchio” ambientato a New Orleans. Non è mancato anche uno di origine nostrana, “Luca”. Infatti il nuovo film della Disney è ambientato in Italia ed è veramente imperdibile. In questo caso il lungometraggio è curato nei dettagli e restituisce allo spettatore la sensazione di realismo magico tipica della cultura e della letteratura di questa nazione. È infatti un vero e proprio spettacolo per gli occhi e per le orecchie. I colori sgargianti e le musiche si uniscono indissolubilmente restituendo una grafica difficile da dimenticare.

La trama spiegata nel dettaglio

Passiamo però ad un racconto più approfondito. Una famiglia in fuga da dei fenomeni di brigantaggio ottiene un misterioso potere collegato alla fiamma di una candela. Questo oggetto magico permette ad ognuno dei membri di ottenere un talento ad una certa età. Dunque tutti i membri hanno dei superpoteri con cui proteggono e fanno prosperare la propria comunità e risiedono in una casa che possiede una vita propria. L’unica a non aver ricevuto nessun dono è Mirabel Madrigal che ha difficoltà ad essere accettata dagli altri per questo motivo. La giovane donna scoprirà con l’evolversi della storia che questa situazione, insieme al decadimento della casa, era stata predetta parecchi anni prima da suo zio Bruno. All’epoca l’uomo era stato dato per pazzo ed era stato costretto ad esiliarsi. Alla protagonista non resta che cercarlo per scoprire cosa si cela dietro a questa sua impotenza.

Approfondimento

