Dopo il forte ribasso di venerdì, dove attendere il minimo e dove potrebbero essere ora diretti i prezzi di Wall Street?

Procediamo per gradi per definire una strategia con le probabilità a favore.

Quali sono i livelli da monitorare per la giornata odierna?

Dow Jones

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 35.366. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 35.930.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.732. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 16.213.

S&P 500

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.665. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.744.

Come si dovrebbe presentare il pattern di questa settimana?

Tentativo di rimbalzo fra lunedì e martedì, formazione del massimo settimanale e poi discesa fino a venerdì.

Attenzione, quello che accadrà fra oggi e domani potrebbe anche cambiare lo scenario appena proiettato. Infatti, proprio domani 30 novembre scadrà un altro setup mensile come calcolato dal nostro algoritmo proprietario.

Riepiloghiamo cosa è successo nelle ultime date dove il prezzo e il tempo si sono incrociati:

intorno al 17 novembre si è formato il massimo mensile mentre il 26 novembre i prezzi hanno accelerato al ribasso. Cosa accadrà il 30 novembre?

Lo seguiremo di giorno in giorno nel nostro punto sui mercati.

Quali sono le previsioni di prezzo per la settimana appena iniziata?

Dow Jones

area di minimo 33.878/34.166

area di massimo 35.034/35.339

Nasdaq C.

area di minimo 15.023/15.209

area di massimo 15.645/15.821

S&P 500 Index

area di minimo 4.498/4.474

area di massimo 4.638/4.605

Fino a quando non si verificherà inversione quali potrebbero essere gli obiettivi da raggiungere in ottica 1/3 mesi?

Dow Jones

34.670 e poi 32.743. Al momento la probabilità è del 20% che si vada sotto 32.743.

Nasdaq C.

15.259 e poi 14.301. Al momento la probabilità è del 20% che si vada sotto 14.301.

S&P 500 Index

4.472 e poi 4.202. Al momento la probabilità è del 20% che si vada sotto 4.202.

Dove attendere il minimo e dove potrebbero essere ora diretti i prezzi di Wall Street? Su cosa investire?

Il nostro consiglio operativo in ottica 1/3 mesi è di rimanere Flat o aprire posizioni Short. In ottica fra 3 e 12 mesi fino a 60 mesi e oltre, approfittare dei ribassi per accumulare posizioni sugli indici azionari mondiali e su qualche titolo sottovalutato.