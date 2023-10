Questo conto deposito può trasformare 20.000 euro in oltre 40.000 euro in 240 mesi-Foto da pixabay.com

Vuoi sapere come raddoppiare i tuoi risparmi con un conto deposito sicuro e conveniente? Adesso una banca italiana offre ai clienti un conto deposito con tassi fino al 7% lordo annuo.

I conti deposito sono prodotti finanziari che permettono di parcheggiare i propri risparmi in una banca, ottenendo in cambio un interesse annuo. Si tratta di soluzioni sicure, garantite dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, e flessibili, in quanto consentono di scegliere la durata del vincolo e la modalità di liquidazione degli interessi. Tra questi oggi spiccano i nuovi conti deposito di Smart Bank, una banca digitale che ha lanciato sul mercato dei prodotti innovativi. Scopriamo quali sono le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di questi conti deposito.

Questo conto deposito può trasformare 20.000 euro in oltre 40.000 euro in 240 mesi

Smart Bank ha appena lanciato sul mercato 3 conti deposito di lunga durata, a 120, 180 e 240 mesi. Questi prodotti sono pensati per chi vuole investire i propri risparmi a lunga scadenza, beneficiando di tassi di interesse molto elevati. Il pagamento degli interessi avviene alla scadenza, quindi si perdono se si preleva il capitale prima di quella data. Il vantaggio è che offrono rendimenti molto competitivi, fino al 7% lordo annuo, tra i più alti sul mercato.

Per esempio, se si investono 20.000 euro nel conto deposito a 120 mesi, si otterrà un rendimento netto di 7.400 euro. Se invece si sceglie il conto deposito a 180 mesi, i 20.000 euro frutteranno oltre 13.000 euro di interessi. Infine impiegando sempre 20.000 euro nel conto deposito a 240 mesi, ovvero 20 anni, a scadenza si avranno circa 20.700 euro di interessi. Di fatto, questo conto deposito può trasformare 20.000 euro in oltre 40.000 euro in 240 mesi.

Vantaggi e svantaggi a 10 o 20 anni

Prima di tutto occorre dire che i conti deposito Smart Bank sono coperti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro per cliente. Tra i principali vantaggi dei conti deposito Smart Bank a 10, 15 o 20 anni ci sono certamente i rendimenti elevati. Si tratta di prodotti che offrono tassi di interesse molto superiori alla media dei conti deposito tradizionali e anche all’inflazione prevista per i prossimi anni.

Tuttavia ci sono anche aspetti meno convincenti. Primo tra tutti il vincolo. I conti deposito Smart Bank richiedono un impegno a lunga scadenza, che impedisce di disporre del capitale prima della scadenza stabilita. Si può sempre disinvestire ma si perdono gli interessi fino a quel momento accumulati, perché il loro pagamento avviene alla scadenza del prodotto. Inoltre sui conti deposito pesa una tassazione del 26% contro quella agevolata del 12,5% per i titoli di Stato.

Un prodotto adatto a chi un orizzonte di lungo periodo

I conti deposito a 10, 15 o 20 anni sono adatti per chi vuole investire i risparmi a lunga scadenza, ottenendo rendimenti elevati e sicuri. Tuttavia, bisogna valutare bene i pro e i contro di questo tipo di investimento, considerando il vincolo. Naturalmente ci si può sempre rivolgere ad un conto deposito con una scadenza più breve, ma dai rendimenti ugualmente interessanti.