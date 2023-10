Il segreto per avere una rendita di 1.000 euro al mese: ecco quanti soldi servono

È possibile avere una rendita di 1.000 euro al mese? Può sembrare un sogno eppure oggi è molto più facile raggiungere questo obiettivo. Ecco quanti soldi servono per ottenere un flusso di reddito simile. Qual è il segreto per avere una rendita?

La pensione è sempre più risicata e sempre più persone si stanno interrogando su come garantirsi un reddito adeguato in età avanzata. Anche grazie ad una media della vita che si è allungata moltissimo. Una soluzione è avere un’entrata che integri la pensione, o che la sostituisca totalmente per chi non ne ha diritto. In pratica si tratterebbe di vivere di rendita, ovvero di ricavare un reddito da soldi investiti. In questo articolo vedremo quanti soldi servono per avere in futuro una rendita di 1.000 euro al mese. Inoltre scopriremo quali sono le opzioni disponibili e quali sono i vantaggi e i benefici di ogni scelta.

Il segreto per avere una rendita investendo dei soldi

Il primo passo per avere una rendita di 1.000 euro al mese, quindi 12.000 euro all’anno, è capire quanto devi investire. La risposta dipende dal tasso di rendimento annuo netto che riesci ad ottenere dal tuo investimento. Più alto è il tasso, meno soldi devi investire. Facciamo degli esempi ipotizzando un tasso di rendimento annuo netto del 3%, del 5% e del 10%.

Se investiamo in uno prodotto che ci garantisce un tasso di rendimento annuo del 3%, al netto della tassazione, per avere una rendita mensile di 1.000 euro, è sufficiente investire una somma di circa 400.000 euro. Con un tasso di rendimento annuo netto al 5% è necessario investire una somma di circa 240.000 euro per ottenere lo stesso risultato. Con un tasso di rendimento annuo netto al 10% sono sufficienti 120.000 euro.

Come ottenere un alto tasso di rendimento

Il calcolo che svela il segreto per avere una rendita di 1.000 euro al mese è abbastanza semplice, basta dividere l’importo annuo per il tasso di rendimento. In questo modo si individua il capitale di partenza. Per esempio con un rendimento del 7% basta dividere 12.000 euro per 0,07 e si ottiene il valore di 171.500 euro. Investendo questa cifra al 7% annuo netto si ottengono 12.000 euro all’anno.

Il secondo passo per avere una rendita di 1.000 euro al mese è scegliere il tipo di investimento che ti permette di ottenere il rendimento annuo netto necessario. Ci sono diverse opzioni disponibili, ma tutte hanno dei pro e dei contro che devi valutare attentamente. Ecco alcune delle più comuni: investire in titoli azionari, ma il rendimento non è garantito. Così come non è garantito un rendimento investendo nei fondi comuni di investimento. A differenza delle azioni le obbligazioni e in particolare i titoli di Stato offrono un rendimento garantito. Oggi molti BTP offrono rendimenti superiori al 3% e in alcuni casi vicini al 5%.

Una alternativa ai titoli finanziari

Una strada alternativa ai prodotti finanziari sono gli immobili. In molte zone d’Italia si possono acquistare degli appartamenti anche con 60.000 euro o meno. Gli appartamenti affittati possono offrire un buon rendimento costante nel tempo, pari al valore della locazione. Tuttavia hanno dei costi di gestione e manutenzione da valutare attentamente e costi occulti, compreso il rischio che l’inquilino non paghi.

In conclusione, avere una rendita di 1.000 euro al mese per 20 anni è possibile, ma richiede un investimento iniziale adeguato e un prodotto che garantisca i rendimenti nel tempo. Non è cosa facile.