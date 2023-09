Ultima chiamata per il conto deposito, ecco il guadagno garantito adesso investendo 15.000 euro per 5 anni 

Il conto deposito è un investimento sicuro e oggi anche molto conveniente, grazie agli attuali tassi elevati. Ecco come garantirsi i rendimenti più alti del decennio per i prossimi 5 anni, quando i tassi caleranno.

Il mercato monetario ha vissuto nell’ultimo anno e mezzo una fase di forte crescita dei rendimenti. Questo a causa dell’aumento dei tassi d’interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE) per contrastare l’aumento dell’inflazione. La politica monetaria rialzista, iniziata a luglio del 2022, ha spinto i rendimenti per le obbligazioni ai livelli più alti degli ultimi 10 anni. Tuttavia, questo scenario potrebbe non durare a lungo. Presto la Banca centrale europea potrebbe decidere di interrompere i rialzi e iniziare una discesa dei tassi nei prossimi mesi o anni.

Perché un conto deposito può garantire questi rendimenti elevati per i prossimi 5 anni

In un contesto di tassi in discesa anche i rendimenti scenderanno. Ma, sarebbe possibile per un risparmiatore investire e mantenere i rendimenti agli attuali livelli? Una soluzione potrebbe essere l’investimento in un conto deposito per 5 anni. Il conto deposito è uno strumento di risparmio semplice e sicuro, che offre una remunerazione fissa e garantita del capitale depositato. A differenza di un conto corrente, un conto deposito non prevede operatività e spese di gestione, ma solo il vincolo temporale del denaro.

Scegliendo un conto deposito per 5 anni, si può bloccare il tasso d’interesse attuale, che è tra i più alti del mercato monetario. In questo modo, si può beneficiare di un rendimento elevato e costante per tutta la durata del vincolo, indipendentemente dalle future variazioni dei tassi da parte della BCE. Inoltre un conto deposito è uno strumento sicuro, grazie alla garanzia del FIDT fino a 100.000 euro.

Ultima chiamata per il conto deposito con i rendimenti più alti degli ultimi anni

Quanto si può guadagnare investendo adesso in un conto deposito a 5 anni?

Attualmente, i conti deposito per un investimento a 5 anni offrono un tasso d’interesse lordo che tocca il 5%. Sono livelli elevati, che però sono ottenibili solamente se si mantengono i soldi fermi sul conto per 60 mesi. In caso di disinvestimento, possibile in qualsiasi momento, il rendimento si riduce sensibilmente.

Facciamo una simulazione per capire quanto si potrebbe guadagnare. Immaginiamo di investire 15.000 euro, una cifra non troppo elevata e che quindi si potrebbe mantenere facilmente vincolata per 5 anni. Al momento della scrittura di questo articolo, investendo nel migliore conto deposito si otterrebbe a scadenza un guadagno superiore a 2.770 euro. Con una ricerca sul web tra le piattaforme dedicate a questo investimento non sarà difficile individuare quello con i rendimenti maggiori.

L’opportunità di investire adesso per garantirsi rendimenti elevati, sicuri e garantiti per i prossimi 5 anni

Investire in un conto deposito per 5 anni può essere una soluzione ideale per chi cerca un prodotto finanziario semplice, sicuro e redditizio. Grazie all’aumento dei tassi da parte della BCE, i conti deposito offrono attualmente rendimenti elevati. Chi volesse mantenere a lungo i rendimenti attuali questa è l’ultima chiamata per il conto deposito. Probabilmente presto i tassi di interesse inizieranno a calare. Ovviamente si può anche investire con un orizzonte temporale più breve. Anche a 12 mesi i conti deposito offrono tassi molto interessanti.