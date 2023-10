È morto Giorgio Napolitano, ma ti sei mai chiesto quanto guadagna, al mese, il Presidente della Repubblica? Ecco quanto prendono Sergio Mattarella e Giorgia Meloni

Qualche giorno fa è morto Giorgio Napolitano che è stato, come molti sanno, anche Presidente della Repubblica. Vi siete mai chiesti quanto prende di stipendio questa importante carica dello Stato? Vediamo, ad esempio, l’attuale guadagno del Presidente Mattarella.

Come molti sapranno, per averlo sentito in televisione o per averlo letto su un quotidiano, è morto Giorgio Napolitano, che è stato anche Presidente della Repubblica. Una carica importante, per lo Stato, quella del Presidente, che dura in carica sette anni, a partire dalla data del giuramento. Durata non casuale, considerando che le Camere vanno rielette ogni cinque anni.

In questo modo, viene impedito che lo stesso Presidente possa essere rieletto dalle medesime Camere, grazie a queste tempistiche sfalsate. Perfetto, però, non tutti sanno quanto possa guadagnare un Presidente della Repubblica. In particolare, se paragonato ad altri Capi di Stato, perché la vera differenza sta tutta lì. Al di là della cifra, infatti, che potrebbe spaventare qualcuno, va fatto un raffronto con gli equivalenti di altre nazioni europee e no. Vediamo allora la risposta al quesito.

È morto Giorgio Napolitano. Se vuoi sapere quanto guadagna un Presidente delle Repubblica, ecco la risposta

Al momento, il nostro Presidente della Repubblica è Sergio Mattarella. Lo stipendio, ovviamente, è di default per una carica dello Stato. Come riportano univocamente tutti i siti, un Presidente della Repubblica guadagna, in un anno, 239.000 euro lordi.

Che vanno ripartiti in tredici mensilità perché questa carica dello Stato ha diritto anche alla tredicesima. Il nostro attuale Presidente della Repubblica, però, ha spontaneamente rinunciato a 60mila euro annui, dal suo stipendio. Facendo scendere la quota mensile del suo emolumento.

Ecco, allora, quanto prenderebbe al mese, Sergio Mattarella

In pratica, secondo gli articoli di giornale usciti, Sergio Mattarella prenderebbe, all’anno, 179mila euro. Il che vuol dire che, mensilmente, il suo stipendio lordo è di 14.916,67, se dovessimo dividere per 12. Che, alla settimana, corrisponde, pressappoco, a 3.442,31 euro.

Al giorno? La somma è di 688,46 euro lordi. Vi sembrano tanti? Aspettate a leggere quello che prendono negli altri Paesi. Ebbene, Joe Biden, Presidente degli Usa, riceverebbe, all’anno, 383.185 euro, centesimo più, centesimo meno. Che, al giorno, fanno 1.473,79 euro. E fanno impallidire gli 80mila euro all’anno che prenderebbe il nostro Premier, Giorgia Meloni (6.700 euro lordi al mese). Certo, pensare a quello che prende un cameriere o un camionista, fa impressione, come differenza.