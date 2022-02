Molte persone in questo periodo di pandemia hanno sviluppato una sorta di dipendenza da serie tv e film in streaming.

Le piattaforme come Netflix o Amazon Prime sono riuscite a soddisfare quasi tutti i gusti. Dai film classici a quelli più leggeri fino ai documentari e alle ultime uscite.

Inoltre, da un po’ di tempo alcuni film poco dopo essere usciti al cinema diventano anche protagonisti del piccolo schermo.

In questo caso su Netflix, dopo il capolavoro di Sorrentino “È stata la mano di Dio” è stato caricato un altro film degno di nota.

Uscito sul grande schermo nel mese di ottobre “Marilyn ha gli occhi neri” è una bella commedia che vede avvicendarsi sulla scena due attori fantastici.

Miriam Leone e Stefano Accorsi dopo la serie tv sulle vicende che portarono allo scandalo di Tangentopoli “1992” tornano a recitare insieme. Le tematiche sono nettamente differenti e il film molto intenso.

Un film che raggiunge lo scopo di dare voce ai problemi psichici in maniera non esasperata né carica di pietà.

Questo commovente film d’amore da vedere su Netflix ci farà sorridere ma anche riflettere sulla vita

I protagonisti sono Diego e Clara che si incontrano in un centro di riabilitazione per persone con problemi psichiatrici.

La vita mette a dura prova i due personaggi, lui che non riesce a controllare le sue emozioni e a gestire la rabbia. Lei, al contrario, non riesce a dire la verità e vive in un universo pieno di menzogna.

Come si scriveva, Diego è uno chef che si fa prendere molto facilmente dalla rabbia, attacchi d’ira che lo portano a perdere diversi lavori.

Clara, invece, costretta alle riunioni del centro dopo essere stata accusata di aver incendiato un’abitazione.

I personaggi, pur molto diversi tra loro, si muovono sulla scena come intrappolati in una loro realtà chiusa. La loro mente, infatti, li porta a comportarsi seguendo degli schemi preordinati ricchi di ossessioni e menzogne.

Dal centro diurno alla gestione di un ristorante nato in maniera molto insolita.

La forza della complicità

La complicità dei due protagonisti crea una sintonia perfetta, sono in grado di completarsi a vicenda.

Un film spensierato e divertente che permette anche di riflettere sui problemi patiti da coloro che soffrono di disturbi mentali. Questo commovente film d’amore da vedere su Netflix non ci lascerà indifferenti.

Unica pecca la scarsa caratterizzazione dei personaggi secondari che, se approfonditi maggiormente, avrebbero potuto rivelare delle sorprese.