Quando possiamo annullare la multa per eccesso di velocità in caso di autovelox mobile che presenta queste caratteristiche

Molto spesso nelle pagine di ProiezionidiBorsa parliamo di come difendersi dalle ingiustizie che possono capitarci nella vita di tutti i giorni. Spesso abbiamo parlato di come reagire a multe ingiuste causate da irregolarità non conosciute perché contenute in leggi sempre nuove, con cui è difficile rimanere al passo. Ed anche in questo articolo si torna a parlare di sanzioni annullate dal giudice perché non rispettose della legge.

Tra gli spauracchi dell’automobilista possiamo sicuramente elencare i misuratori elettronici di velocità e le telecamere ai semafori. Più comunemente noti, rispettivamente, come autovelox e T-red. Seppure si conoscano le regole generali del loro funzionamento è piuttosto comune ignorare tutte le varie regole che li disciplinano. Conoscerle è, però, importante perché quando queste regole non vengono rispettate è possibile far annullare il verbale.

Quando possiamo annullare la multa per eccesso di velocità in caso di autovelox mobile non adeguatamente segnalato

Il caso di questo articolo riguarda l’annullamento di una sanzione accertata tramite autovelox. Seppure i misuratori elettronici di velocità siano strumenti molto utili per la sicurezza delle persone perché riescono a limitare gli eccessi di velocità. È anche vero, è successo in alcuni casi documentati, che le volanti delle forze dell’ordine con gli autovelox non segnalassero in maniera appropriata la loro posizione cogliendo di sorpresa gli automobilisti.

Infatti, è noto come l’utilizzo dell’autovelox, sia fisso che mobile, obblighi il soggetto che lo predispone a segnalazione. In caso di autovelox fisso con un cartello specifico e chiaramente visibile che ne indichi la presenza. Invece in caso di autovelox mobile occorre una doppia segnalazione. Intanto con un cartello generale, posto all’inizio della strada, indicante che quel tratto è soggetto a controllo della velocità. E poi un altro cartello specifico per segnalare la presenza dell’autovelox mobile.

La soluzione della Cassazione

La norma di riferimento è l’articolo 142 comma 6 bis del Codice della Strada. Questo prevede appunto che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere segnalate e ben visibili. Utilizzando cartelli o dispositivi di segnalazione luminosa. La norma in questione è piuttosto lapidaria, anche se chiara la disposizione per cui le postazioni con rilevatori della velocità devono essere adeguatamente segnalate. Per questo nel tempo la giurisprudenza ha contribuito a specificare meglio quando il misuratore della velocità si possa considerare adeguatamente segnalato.

In particolare la Corte di Cassazione è tornata sull’argomento con un’ordinanza molto recente, 4007 del 8 febbraio 2022. Andando a chiarire quando possiamo annullare la multa per eccesso di velocità quando la postazione con l’autovelox non rispetti alcune caratteristiche. La Cassazione in questa ordinanza spiega che le postazioni mobili, cosi come quelle fisse, devono essere ugualmente ben segnalate. Per questo è illegittima la sanzione di eccesso di velocità quando a registrarla sia un autovelox nascosto nell’automobile di servizio. Cioè perché la sanzione sia valida non è sufficiente il cartello generico che quella strada è soggetta a controllo della velocità. È necessario che ove vi sia una pattuglia che proceda alla misurazione elettronica della velocità, questa postazione sia ben visibile e l’autovelox adeguatamente segnalato come richiede l’articolo 142 Codice Strada.