Sono tanti gli italiani rimasti senza lavoro durante e dopo la pandemia. Nonostante una leggera ripresa negli ultimi mesi, il tasso di disoccupazione resta alto rispetto agli altri Paesi UE. Infatti secondo i dati pubblicati dall’agenzia statistica europea Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia è del 9,3%. Peggio di noi solo Grecia e Spagna, per non parlare del tasso di disoccupazione giovanile al 27,7%.

Per questo motivo tenere sotto controllo le nuove opportunità di lavoro è indispensabile. Grandi aziende sono alla ricerca di nuovo personale da inserire in organico, specializzato e non. Quindi anche con solo il diploma è possibile accedere ad opportunità davvero allettanti e remunerative. Abbiamo già parlato del colosso Amazon che sta cercando personale anche per lavoro da remoto. Oggi parleremo delle opportunità di lavoro di una catena di fast food molto famosa.

Nuove opportunità di lavoro per diplomati in tutta Italia con questa famosa catena

L’azienda in questione è Mc Donald’s che cerca personale in tutta Italia. La catena di ristorazione tra le più famose al Mondo offre opportunità di lavoro davvero ghiotte e senza limite d’età. Consultando la sezione dedicata sul sito è possibile accedere a tutte le posizioni aperte. Basterà digitare su Google “Mc Donald’s offerte di lavoro” e sul sito filtrare i risultati secondo le nostre esigenze.

Numerosi sono i posti disponibili in tutto il Paese come Addetto Ristorazione. Tra i requisiti richiesti c’è il diploma di scuola media superiore e flessibilità a lavorare su turni. La conoscenza di un’altra lingua in questo caso è solo preferenziale non obbligatoria.

Compilare la domanda è semplicissimo, sul sito è presente un modulo dedicato. Una volta inviato, se in possesso dei requisiti si procederà al passaggio successivo, una video-intervista. Quindi meglio munirsi di webcam e di un’ottima connessione per agevolare il lavoro dei recruiter.

Ma ci sono posizioni disponibili anche per laureati, soprattutto in Giurisprudenza. L’azienda offre stage nella Direzione Legale, lo stagista tra le varie mansioni si occuperà di redazione contratti e fideiussioni. Lo stage in questione durerà 6 mesi e tra le sedi disponibili al momento c’è quella di Assago (MI).

Ecco, quindi, le nuove opportunità di lavoro per diplomati in tutta Italia con questa famosa catena. Affrettiamoci a consultare queste offerte di lavoro perché alcune scadono a breve. Per alcune sedi la scadenza è già l’8 ottobre, per altre opportunità invece a novembre. Se siamo alla ricerca di un’occupazione questo è il momento migliore per mandare curriculum alle aziende e trovare un lavoro.